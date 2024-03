Meer duidelijkheid over annuleringen Transavia

Transavia is deze maand reeds begonnen met het annuleren van vluchten wegens het gebrek aan vliegtuigen.

Hoewel de dochteronderneming van KLM pas vanaf 18 april start met schrappen, paste zij nu al haar vluchtschema aan. De slotcoördinator (ACNL) laat aan De Telegraaf weten dat Transavia in april reeds 180 slots inleverde. Dat gaat om 6,5 procent van het aantal vluchten dat de luchtvaartmaatschappij in april zou uitvoeren. Daarnaast is de verwachting dat zij op Eindhoven Airport 50 slots inlevert, terwijl het op Rotterdam The Hague Airport om 104 gaat. Al met al wordt geschat dat de airline 30.000 stoelen uit haar aanbod moet halen. Dat komt neer op een omzet van minimaal zes miljoen euro. Kanttekening is dat het niet alle stoelen al geboekt zijn.

Mogelijk meer annuleringen

Transavia zet in op het samenvoegen van vluchten. Het is echter nog onduidelijk hoe groot de impact de komende maanden zal zijn. Naar verluidt liggen meer annuleringen op de loer. Wat betreft de eerste weken zouden alle reizigers al ingelicht zijn, al klinken in de wandelgangen geluiden dat een deel daarvan nog op de hoogte gebracht moet worden.

Hetzelfde probleem

Evenals vorig jaar wordt Transavia geteisterd door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor kan de luchtvaartmaatschappij niet genoeg vliegtuigen inzetten en moet zij tot en met eind juni noodgedwongen vluchten annuleren. Vorig jaar ging het rond deze tijd eveneens mis. Toen stonden zes vliegtuigen om verschillende redenen aan de grond. Vier geleasede machines, wel te verstaan de PH-HBK, PH-HBL, PH-HBM en PH-HBN, kampten met ‘problemen met papierwerk’. Tevens stonden twee Transavia-toestellen langer aan de grond om dezelfde reden als nu.