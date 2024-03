Einde aan luchtbewaking door F-16

Afgelopen week is er een einde gekomen aan de Quick Reaction Alert door de Nederlandse F-16. Sinds vrijdag is de taak van luchtbewaking overgenomen door Nederlandse F-35′s. Voor de F-16’s van de luchtmacht is dit weer een stap richting het einde.

In 1981 werden F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht voor het eerst ingezet voor de verdediging van het Nederlandse luchtruim. Daarvóór was het een taak voor de F-104 Starfighter. Met de naderende uitfasering van de F-16, komt er ook een einde aan de luchtverdedigingstaak. Afgelopen donderdag voerden twee F-16’s voor de laatste keer een “Tango Scramble” uit. Tijdens zo’n oefeninzet stijgen de twee QRA-toestellen op, om een vliegtuig te onderscheppen.

Sinds januari 2017 werken Nederland, België en Luxemburg samen bij de bewaking van het gezamenlijke luchtruim. Bij toerbeurt staan er steeds twee gevechtsvliegtuigen klaar, om binnen enkele minuten op te stijgen. Dit heet de Quick Reaction Alert (QRA). De QRA komt in actie wanneer een vliegtuig het luchtruim van de Benelux binnenvliegt zonder van tevoren een vluchtplan ingediend te hebben en zonder zich te identificeren. Dit kan gaan om een gevechtsvliegtuig van een ander land, maar ook om een passagierstoestel. De QRA-toestellen staan 24 uur per dag, 7 dagen per week gereed. De Belgische luchtmacht voert de QRA-taak de komende jaren nog met de F-16 uit. Volkel, 28 maart 2024, De laatste QRA oefening met de F-16 vanaf Volkel. Foto: MediaCentrum Defensie

Voor de vliegers verandert er weinig nu er voortaan met F-35’s wordt gewerkt, in plaats van met de F-16. Zij moeten nog steeds op dezelfde manier paraat staan. Majoor Nick, plaatsvervangend hoofd operaties van het squadron, in het persbericht van de luchtmacht: “De randvoorwaarden blijven hetzelfde. De F-35 is vooral een moderner platform, waardoor zaken makkelijker worden. Het toestel kan langer vliegen en heeft betere sensoren. De F-35 geeft aan de vijand het juiste signaal af.”

In Nederland heeft het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen controle over de QRA. Wanneer de gevechtsleiding een vliegtuig opmerkt dat geen radiocontact maakt, wordt de QRA gealarmeerd om het toestel te onderscheppen. Quick Reaction Alert uitgelegd @ Ministerie van Defensie