KLM 777 maakt zeldzame tussenlanding in Praag

Een Boeing 777-300 van KLM maakte een ongeplande landing op de luchthaven van Praag wegens zorgen over een brandstoftekort.

Het toestel, registratie PH-BVP, vertrok vrijdagmiddag 13:20 uur, 35 minuten later dan de planning aanvankelijk voorschreef, vanuit Shanghai Pudong International Airport (China) in de richting van Schiphol. Voorheen vloog KLM, evenals andere (westerse) luchtvaartmaatschappijen, over Rusland voor de terugvlucht naar een Europese bestemming. Echter, sinds de sluiting van het Europese luchtruim voor Russische maatschappijen en vice versa, vliegt KLM via een andere route. INCIDENT: KLM #KL896 Shanghai to Amsterdam (Boeing 777-300ER PH-BVP) just diverted to Prague due to fuel minimums for AMS. Looks like a Northerly route around China – previously this has been due to an unscheduled activated military zone.



PRG webcams: https://t.co/MSQIaZBtjK pic.twitter.com/IT7dXBEn6E— Airport Webcams (@AirportWebcams) March 29, 2024

Brandstofminimum nadert mogelijk

Daarom vloog de 777 over het noorden van China, Kazachstan, Azerbeidzjan en Georgië om vervolgens het Europese luchtruim binnen te vliegen. Echter, Airport Webcams schrijft op X dat het toestel de noordelijke route van China moest aandoen wegens een geactiveerde militaire zone. In Europa trotseerde de machine Roemenië, Hongarije en Slowakije, maar boven Tsjechië leek die naar verluidt het brandstofminimum te naderen, iets wat een 737-900 van KLM eerder deze maand eveneens overkwam, alleen toen bevond die zich reeds in de buurt van eindpunt Schiphol.

Ongeplande landing in Praag

Ten noordoosten van Praag, de hoofdstad van Tsjechië, boog de 777 af van haar route om een ongeplande landing op Praag Václav Havel Airport te maken. Daar arriveerde het KLM-vliegtuig op baan 06/24. Op het platform werd het bijgetankt. Rond de klok van 20:45 uur steeg de 777 op voor het restant van de vlucht. Om 21:50 uur landde de machine op de Polderbaan (18R-36L). Daarmee liep vlucht KL896 uiteindelijk twee uur en tien minuten vertraging op.