Tweestrijd gaande binnen KLM-directie

Een deel van de KLM-directie is bereid mee te veranderen met het maatschappelijke debat over de koers die de luchtvaart in Nederland dient te varen terwijl het andere deel daarvan (een fel) tegenstander is.

De discussie gaat voornamelijk over de vliegbelastingen (momenteel 29,05 euro per passagier) en andere duurzaamheidsmaatregelen. In een rapport over belastingen dat staatssecretaris Marnix van Raaij naar de Staten-Generaal stuurde, wordt gesuggereerd de vliegtaks verder te verhogen en deze bovendien te koppelen aan de afstand van de vlucht. Daarnaast wordt al enige tijd gesproken over een mogelijke transfertaks. Barry ter Voert, directeur Customer Experience bij KLM, denkt volgens ingewijden dat de belasting negatieve financiële impact zal hebben op de luchtvaartmaatschappij. Eerder werd al gevreesd dat reizigers andere Europese knooppunten boven Schiphol (en KLM) gaan verkiezen.

Voorstanders van true-pricing

Marjan Rintel, CEO van KLM, haar rechterhand duurzaamheidschef Zita Schellekens en operationeel directeur Maarten Stienen, tonen zich voorstanders van het meegaan met het maatschappelijke debat. Zij staan open voor het zogeheten ‘true-pricing’ waarin betaald wordt voor de CO2-uitstoot die gegenereerd wordt. ‘Vanaf 2025 worden langeafstandsvluchten al extra belast door het bijmengen van schonere kerosine. Wij zijn voorstander van Europese en mondiale beprijzingsystemen en mondiale kerosinebelasting’, aldus een woordvoerder van KLM bij De Telegraaf. De topvrouw liet eerder weten volop in te willen zetten op vlootvernieuwing en mogelijk een samenwerking met treinmaatschappijen aan te gaan. ‘KLM verbindt Nederland al 105 jaar met de rest van de wereld en dat willen we blijven doen door schoner, stiller en zuiniger te vliegen. Dat is onze missie en waar het bedrijf onder leiding van de directie elke dag keihard aan werkt’, zegt de woordvoerder. ‘Het pleidooi van de KLM-baas voor kerosinetaks zorgt intern voor bibbers, uit angst dat Nederland ‘solo’ gaat bij dit soort maatregelen’, schrijft Yteke de Jong in haar artikel over de tweestrijd. ‘Dit is al het geval bij de krimp van Schiphol en de wens van een CO2-plafond.’