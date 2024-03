Passagiersraam 737 barst op tien kilometer hoogte

Vlak na take-off ontstond aan boord van een Boeing 737-800 van de Algerijnse luchtvaartmaatschappij Air Algerie een barst in een passagiersraam.

Het toestel, registratie 7T-VJK, vertrok 15:30 uur, dezelfde tijdszone als waarin Nederland zich bevindt, vanuit Oran, een stad in het noorden van Algerije, in de richting van Parijs Charles de Gaulle. Na vertrek zou volgens AV Herald de buitenste laag van het betreffende passagiersraam dat gemaakt is van acryl, door een vooralsnog onbekende reden zijn gebarsten. Een passagiersraam kent drie lagen: de buitenste, de middelste en de binnenste. De middelste laag zorgt ervoor dat de luchtdruk tussen de cabine en de buitenlucht in evenwicht is. Daarnaast biedt die extra veiligheid als het buitenste raam om wat voor reden dan ook barst. Dit incident komt zelden voor, al raken cockpitramen wel meer dan eens beschadigd. Year 2000 built Air Algerie B737-800 (7T-VJK) operating flight AH1084 from Oran (Algeria) to Paris (CDG) on Wednesday the 27th, was en route when the cockpit decided to return back to Oran after cabin window cracked.



The plane landed safely in Oran about 50 minutes after… pic.twitter.com/ayOgdOrsJV— FL360aero (@fl360aero) March 29, 2024

Raam fors toegetakeld

Toen het euvel was gesignaleerd was de 737 inmiddels boven de Middellandse Zee geklommen naar een hoogte van 32.000 voet. De vliegers besloten terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Daar landde de machine ongeveer 50 minuten na vertrek. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat het raam aanzienlijk toegetakeld is. Het middelste deel is compleet verdwenen.

Na 50 minuten stond de 737 met één passagiersraam minder weer aan de grond in Oran © Flightradar24.com

Vervangend vliegtuig

Algerie Air zette voor de gedupeerde reizigers een andere 737, registratie 7T-VKE, in. Dit toestel zou 19:45 uur vanuit Oran vertrekken en arriveerde uiteindelijk 22:00 uur in Parijs, vier en een half uur later dan de geplande aankomsttijd. Het raam van de 7T-VJK werd vlot vervangen. Het vliegtuig maakte de ochtend na het incident alweer haar opwachting met een vlucht naar het Franse Toulouse.