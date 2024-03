Voormalig KLM-purser doet verhaal: ‘Dat zie je niet’

In de lucht komt het regelmatig voor dat passagiers zich opstandig opstellen. Martin Heck, voormalig purser bij KLM, deelt zijn ervaring.

Een van de grootste problemen lijkt alcoholmisbruik te zijn. Sommige reizigers verschijnen reeds met een flinke slok op bij de gate, terwijl andere zich bezatten in het vliegtuig. Daarnaast zijn er ook nog reizigers die in de belastingvrije (duty free) zone alcohol inslaan om die aan boord te nuttigen. ‘Je moet heel alert zijn. Je kunt zelf één of twee glazen wijn hebben aangeboden, maar ze kunnen zelf nog een fles wodka onder de stoel hebben liggen. Dat zie je niet altijd’, aldus Heck in een interview met EenVandaag.

Opstandig opstellen

Hoe het komt dat passagiers zich in de lucht zo ernstig kunnen misdragen? De voormalig KLM-purser denkt dat dit te maken heeft dat ze druk met zichzelf bezig zijn en dat alcohol en verdovende middelen de boventoon voeren. ‘Ze gaan ergens naartoe en denken: “Het feest kan gelijk aan boord beginnen. En als iemand daar iets van zegt, accepteer ik dat niet”’, aldus Heck. Zie het voorbeeld eind vorig jaar eveneens toen een Poolse reiziger aan boord van een KLM-vlucht zich dermate opwond toen een medereiziger zijn stoel naar achteren zette dat hij met die passagier en nog twee andere tijdens de vlucht op de vuist ging.

Oplossing?

Geregeld moeten vliegtuigen een ongeplande landing maken, omdat een reiziger zich agressief opstelt tegenover zijn of haar medereizigers of het cabinepersoneel. Vervolgens worden ze op de luchthaven van boord gehaald. Maar hoe kan dit voorkomen worden? Een alcoholverbod vindt Heck geen optie. Hij stelt dat het een opgave is dronken passagiers of reizigers die alcohol bij zich hebben al voor aanvang van de vlucht te onderscheiden. ‘Dat er extra gekeken wordt naar hoe passagiers erbij lopen en wat ze bij zich hebben’, zegt hij. In zijn KLM-tijd scheen dat overigens al wel te gebeuren. ‘Die (grondmedewerker, red.) vertelde dan dat het gedrag van een passagier hem of haar was opgevallen. Of ik even met die persoon zou willen praten.’