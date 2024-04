A350 en A380 beschadigd na botsing

Op de luchthaven van Los Angeles raakten afgelopen week twee vliegtuigen beschadigd bij een botsing. Een van de machines zou ondanks de schade alsnog zijn opgestegen.

De Airbus A350, registratie DQ-FAI, van Fiji Airways werd op het moment van het ongeluk naar een ander deel van Los Angeles Airport gesleept. Tijdens het slepen kwam een Airbus A380 van Asiana Airlines in aanraking met het toestel van Fiji Airways. De A350 liep daardoor forse schade op aan een van de achtervleugels. De vlucht van Los Angeles naar Fiji die later die dag plaats zou vinden werd geannuleerd. Het vliegtuig staat nog altijd op de Amerikaanse luchthaven. De superjumbo raakte ook beschadigd, maar het is onduidelijk welk deel van het toestel in aanraking kwam met de machine van Fiji Airways. De Asiana-bemanning zou de botsing overigens ook niet hebben gemerkt. De A380 taxiede namelijk door naar de startbaan en vertrok korte tijd later richting Seoel, waar het de volgende dag landde.

Fiji Airways zei in een verklaring het volgende over de botsing: ‘We willen onze klanten geruststellen dat er op het moment van het incident geen passagiers of bemanning aan boord van het vliegtuig waren. In het licht van dit incident verwachten we de komende dagen enige vertraging bij onze diensten. Reizigers die door deze wijzigingen worden getroffen, zullen gegarandeerd onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in hun reisplannen.’ Fiji Airways A350 grounded in Los Angeles after being reportedly hit by an Asiana A380. Both aircraft sustained damage however there are reports that the Asiana crew did not notice the collision and continued to its destination. pic.twitter.com/oczqQJE3iw— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 30, 2024

Emirates A380

Op dezelfde dag liep ook een andere A380 schade op door een botsing. Op Moskou Domodedovo Airport reed een grondvoertuig tegen een superjumbo van Emirates. Foto’s geven weer dat de schade aan de buik van de Superjumbo aanzienlijk was. Tijdens de botsing zaten geen passagiers aan boord. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak van de botsing was. Het toestel, registratie A6-EDM, is inmiddels teruggevlogen naar Dubai.