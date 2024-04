Eerste Airbus A350 voor Emirates gespot | Foto

De eerste Airbus A350 voor Emirates, registratie A6-EXA, is vorige week gespot bij de Airbus-fabriek. De machine beschikt nog niet helemaal over de huisstijl van de airline.

Een vliegtuigspotter deelde een foto op social media waarop de eerste A350 voor Emirates is te zien. Bij de afbeelding schrijft hij dat het toestel een dag eerder uit de fabriekshal verscheen waar de eindassemblage van de A350 plaatsvind. Het toestel beschikt nog niet over het volledige kleurenschema van de golfmaatschappij. Enkel de staart is voorzien van de bekende Emirates-vlag. Naar verwachting wordt de machine in augustus geleverd. A6-EXA the first #Emirates #Airbus #A350-900 (Msn 684) came out of the final assembly line yesterday. 🇦🇪 #Dubai #AvGeek #UAE pic.twitter.com/tjsWzirN9G— Aviation Toulouse (@Frenchpainter) March 28, 2024

In totaal heeft Emirates 65 A350’s besteld. ‘De A350-900’s dragen bij aan onze veelzijdige vloot. We zijn verheugd om aanvullende bestellingen voor dit vliegtuigtype aan te kondigen. We zijn van plan onze A350’s in te zetten om een ​​reeks nieuwe markten te bedienen, waaronder ultra-langeafstandsvluchten’, stelde Ahmed bin Saeed Al Maktoum, CEO van de airline, bij de Dubai Airshow.

A350-1000

Tijdens de vliegshow kondigde de maatschappij een aanvullende order aan voor de A350-900. Al snel werd de vraag gesteld waarom Emirates niet voor de A350-1000 ging. Tim Clark, Emirates-President, gaf aan dat de maatschappij niet tevreden is over de prestaties van de motoren van de verlengde A350. ‘Als de motor deed wat we wilden dat hij deed dan zouden we de Airbus A350-1000 opnieuw meenemen in de beoordeling voor onze vloot’, aldus Clark tijdens een vragensessie.