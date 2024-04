KLM-topvrouw over achterhouden rapport krimp

KLM dwong Schiphol het rapport over de alternatieven voor de krimp van Schiphol niet te publiceren. Marjan Rintel, CEO van de luchtvaartmaatschappij, vertelt waarom.

Aanleiding voor het rapport, dat opgesteld is door de onderzoeksbureaus CE Delft en SEO, was de krimp van Schiphol naar jaarlijks 440.000. KLM was evenals een groot aantal andere luchtvaartmaatschappijen, fel tegenstander daarvan. Het resultaat viel dan ook niet uit in het voordeel van de moederonderneming van Transavia. De feiten waren hard: vliegbelasting voor transferpassagiers zou geïntroduceerd kunnen worden, evenals een taks die gebaseerd zou worden op de vluchtafstand. In een e-mail aan Richard Emmerink, directeur strategie van Schiphol, zou KLM hebben gedreigd hem aansprakelijk te stellen als het rapport openbaar zou worden. ‘Wij vonden dit rapport onvolledig omdat er aannames in stonden over ons transfermodel, waarbij passagiers vanuit Schiphol doorreizen naar de rest van de wereld. Als die hubfunctie zou wegvallen, zouden we nog maar zes directe bestemmingen overhouden in plaats van de huidige 170. Veel Nederlanders en het zakenverkeer profiteren ervan dat de hele wereld binnen bereik is’, zegt Rintel in gesprek met Trouw.

Vlootvernieuwing wordt uitdaging

Een (hogere) vliegbelasting (voor transferpassagiers) zou ertoe kunnen leiden dat reizigers Schiphol (en KLM) omzeilen en andere Europese knooppunten en luchtvaartmaatschappijen de voorkeur geven. Dat heeft economische impact op KLM, iets waarover Barry ter Voert, directeur Customer Experience, ook al zijn zorgen uitte. Daarmee wordt investeren in een duurzamere vloot, de oplossing die de luchtvaartmaatschappij tot meerdere keren toe aandroeg als alternatief voor een reductie van het aantal vluchten op Schiphol, een grotere opgave. ‘En wij hebben robuuste inkomsten nodig om te kunnen investeren in duurzaamheid en in de opbouw na covid. Als Schiphol krimpt, verplaatst het vliegen zich naar elders in Europa. Verplaatsen is niet verduurzamen’, aldus de KLM-topvrouw.