Royal Jordanian voor het eerst met A321 naar Maastricht

Nog geen week na de presentatie stuurde Royal Jordanian Airlines haar nieuwe vrachtvliegtuig naar Maastricht Aachen Airport.

Zondag kreeg Maastricht Aachen Airport voor het eerst bezoek van de nieuwe A321P2F (Passenger to Freighter) van Royal Jordanian. Het toestel neemt voorlopig de taak over van de Airbus A310F die voorheen vrachtvluchten uitvoerde tussen Maastricht en Amman. De A321 arriveerde zondagochtend uit Caïro, Egypte, en werd bij aankomst op het platform begroet met een watersaluut. Aan het eind van de middag vertrok de machine weer richting Larnaca, Cyprus. Maandag was het toestel wederom te gast op de Zuid-Limburgse luchthaven. De JY-RAZ wordt begroet met een watersaluut © Sybren Meijntz

Vorige week maandag onthulde de Jordaanse luchtvaartmaatschappij het nieuwe vrachttoestel. De bijna vijftien jaar oude machine, registratie JY-RAZ, begon haar operationele carrière in 2009 als passagiersvliegtuig bij British Midland. Toen die maatschappij drie jaar later door British Airways werd overgenomen verhuisde de Airbus mee. Vorig jaar werd het toestel omgebouwd tot vrachtvliegtuig in Singapore. De A310 die voorheen de vrachtvluchten uitvoerde werd vorig jaar uit dienst genomen. Wat er precies met het ruim 36 jaar oude toestel gaat gebeuren is onduidelijk, al lijkt de kans groot dat het wordt ontmanteld.

A330

Volgend jaar wil Royal Jordanian een tweede Airbus A321P2F in gebruik nemen om haar vrachtvloot nog verder uit te breiden. Ook neemt de luchtvaartmaatschappij later dit jaar een omgebouwde Airbus A330 in ontvangst. Dat toestel is in principe bedoeld om de A310 te vervangen. Naar verwachting zal die ook een deel van de vluchten naar Maastricht uit gaan voeren.