Air Force One-passagiers worden gewaarschuwd

Het Witte Huis is klaar met journalisten en andere genodigden die voorwerpen aan boord de Air Force One-vliegtuigen mee naar huis nemen.

Vorige maand werd een e-mail verzonden naar personen die de afgelopen tijd zijn uitgenodigd om mee te vliegen met een VC-25A van de Amerikaanse Luchtmacht. In de mail werden zij eraan herinnerd dat het de bedoeling is dat zij alle voorwerpen aan boord achterlaten zoals zij hebben aangetroffen. Het meenemen van dergelijke objecten is namelijk niet toegestaan, ondanks dat dat in vele gevallen wordt gedacht.

Journalisten en anderen die in het verleden met een van de toestellen mochten meevliegen stopten jarenlang stiekem allerlei voorwerpen in hun tas, variërend van gegraveerde whisky- en wijnglazen tot vrijwel alles met het Air Force One-logo erop. Ook een senator zou tijdens zijn reizen met het presidentiële vliegtuig ‘alles meenemen dat niet vast zat’. Het Witte Huis geeft aan dat er alternatieven zijn om toch terug te kunnen kijken op de vlucht: ‘Een foto van jezelf onder het kolossale vliegtuig of een certificaat van je eerste vlucht, dat de luchtmacht u graag per post zal produceren en sturen, is ook prima’.

Stranditems

Commerciële luchtvaartmaatschappijen hebben eveneens last van diefstal. Het gaat dan met name om spullen van de luchtvaartmaatschappij zoals dekens, kussens, bestek en safety cards. Dekens en kussens worden vaak meegenomen naar vakantiebestemmingen, waar ze als stranditems functioneren. De voorwerpen worden niet altijd als souvenir meegepakt maar belanden zo nu en dan ook op online veilingsites.

Kosten

Airlines, zoals Lufthansa, zien de interesse van passagiers als een compliment, maar zijn minder blij met de ongewenste, hogere kosten voor het aanschaffen van nieuw materieel. United trof eerder maatregelen om de toenemende diefstal van dekens en kussens tegen te gaan. Het lukte de maatschappij niet de voorraad op peil te houden.