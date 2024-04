Boeing 727 crasht tegen ander vliegtuig

Zondag crashte een Boeing 727 tijdens de landing op de luchthaven van Malakal, Zuid-Soedan. Het vliegtuig raakte vervolgens een ander toestel dat daar een maand eerder crashte.

De Boeing 727-200, registratie 5Y-IRE, voerde een vrachtvlucht uit voor Safe Air. ‘Een vrachtvliegtuig crashte op onze luchthaven om 11.00 uur. Dit vliegtuig landde een paar meter voor de landingsbaan, waardoor het onderstel afbrak. Als gevolg hiervan verloor het toestel de controle en raakte het een ander vliegtuig dat eerder was gecrasht’, aldus de waarnemend algemeen directeur van de luchthaven in een verklaring.

De 727 botste uiteindelijk tegen een MD-82 van African Express Airways. Die machine, registratie 5Y-AXL, landde in februari op hetzelfde vliegveld eveneens vóór de baan, waardoor het onderstel het begaf. Na het ongeluk werd het toestel van de baan gesleept en elders op de luchthaven opgeslagen. Bij beide ongevallen bleven alle inzittenden ongedeerd. Zowel de 727 als de MD-82 zijn onherstelbaar beschadigd. Safe Air Boeing 727-200F (5Y-IRE, built 1979) ran off the side of the runway while landing at Malakal Airport (HJMK), South Sudan, where its undercarriage collapsed. It collided with a stationary MD-80 of African Express AW (5Y-AXL, built 1984) and broke into two parts before… pic.twitter.com/yqEVKUzhCO— JACDEC (@JacdecNew) March 31, 2024

Schiphol

Het komt zelden voor dat vliegtuigen ‘te vroeg’ landen. In sommige gevallen komen toestellen er vrijwel onbeschadigd vanaf. Zo landde een Airbus A330 van Delta Airlines vorig jaar op Schiphol op het onverharde deel vóór de Oostbaan. De machine ramde daarbij twee lampen van de baanverlichting, maar kon na de landing normaal naar de gate taxiën. Het cabinepersoneel en de passagiers bleven ongedeerd. De A330 vertrok na een zorgvuldige inspectie weer naar de Verenigde Staten.