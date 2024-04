Nieuwe A350-klant plaatst bestelling

Korean Air is een nieuwe klant voor de Airbus A350 en plaatste dinsdag een bestelling voor 33 vliegtuigen. De order is onderdeel van de voorbereiding op de fusie met Asiana Airlines.

Benoit de Saint Exupéry, Executive Vice President Sales bij Airbus Commercial Aircraft, ziet de bestelling van Korean Air als een bevestiging van de A350 als ‘wereldleider’ op het gebied van langeafstandsvluchten. ‘We danken Korean Air voor het voortdurende vertrouwen in Airbus en zijn producten en kijken ernaar uit om de A350 te zien vliegen in de iconische livery van de luchtvaartmaatschappij’ aldus De Saint Exupéry.

De order van de maatschappij omvat 27 A350-1000’s en zes A350-900’s. Jason Yoo, Chief Safety and Operating Officer bij Korean Air, is ‘ervan overtuigd dat de introductie van de A350 in de vloot de operationele efficiëntie en de algehele reiservaring voor onze passagiers zal verhogen.’ Volgens het bedrijf zullen de nieuwe vliegtuigen een deel van de verouderde vloot vervangen. De airline verklaarde ook dat de bestelling de voorbereiding op de fusie met Asiana Airlines ondersteunt. Die maatschappij beschikt al over vijftien A350-900’s.

Fusie

Het fusieproces van Korean Air en Asiana Airlines is momenteel in volle gang. De miljardendeal wacht momenteel op goedkeuring van meerdere instanties. Wanneer deze goedkeuring rond is, zal Korean Air ook de op een na grootse A380-vloot hebben, mits de toestellen niet eerder uit dienst worden genomen. Eind 2021 maakte airline namelijk bekend de superjumbo’s in 2026 te willen uitfaseren.