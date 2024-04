United vraagt piloten niet te vliegen

In een bericht aan haar piloten vraagt United Airlines of zij volgende maand onbetaald verlof op kunnen nemen. De luchtvaartmaatschappij geeft als reden de vertraagde vliegtuigleveringen bij Boeing.

‘Vanwege de recente wijzigingen in het leveringsschema zijn de resterende voorspelde vlieguren voor United in 2024 aanzienlijk verminderd. Hoewel de leveringsproblemen onze 787- en 737-vloten betreffen, zal het ook impact hebben op andere vloten’, aldus de airline tegen haar piloten. Het verzoek om onbetaald verlof op te nemen is een nieuwe zet in een reeks maatregelen die United al eerder trof. Zo gaf het bedrijf ook aan tijdelijk te stoppen met het aannemen van nieuwe piloten.

United verwachtte dit jaar 43 737 MAX 8’s en 34 MAX 9-vliegtuigen te ontvangen. Door de problemen bij Boeing heeft de maatschappij die verwachting nu bijgesteld naar respectievelijk 37 en negentien. Ook zou het bedrijf dit jaar oorspronkelijk tachtig MAX 10’en in ontvangst nemen, gevolgd door 71 toestellen volgend jaar. De MAX 10 is daarentegen nog steeds niet gecertificeerd en daar lijkt in de nabije toekomst geen verandering in te komen. Mede hierom besloot United het type uit het leveringsschema te schrappen.

A321neo

United-CEO Scott Kirby bevestigde daarna te kijken naar de aanschaf van A321neo’s als vervanging voor de 737 MAX 10-order van de maatschappij. ‘We hebben Boeing gevraagd te stoppen met het bouwen van MAX 10’en voor ons en in plaats daarvan MAX 9’s te bouwen [die al wel gecertificeerd zijn, red.]. Als de MAX 10 nog wordt gecertificeerd, zullen we de order weer omzetten naar MAX 10’en’, stelde de topman.