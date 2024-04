Veel onenigheid over plannen Defensie

Defensie wil de komende jaren fors uitbreiden en heeft daarvoor meer ruimte nodig. Provincies, gemeenten en andere organisaties zijn het niet eens met de aangewezen uitbreidingslocaties.

De plannen van Defensie worden door velen, waaronder de politiek, gesteund. Maar meerdere provincies, gemeenten, natuurorganisaties en bewonersgroepen zien uitbreidingen niet zitten. De NOS meldt dat inmiddels al 2200 bezwaren zijn ingediend tegen voorkeurslocaties. Zeker de helft van de meldingen komen uit Noord-Brabant en gaan over de gewenste extra ruimte voor de F-35. Verder is nog steeds veel onduidelijk over de plannen. Eind mei geeft het ministerie van Defensie naar verwachting antwoord op alle vragen.

Yvonne de Hilster, natuurbeheerder in Flevoland, denkt dat de plannen rampzalige gevolgen hebben voor vogels in het gebied. ‘Natuurgebied Schokland is Unesco Werelderfgoed. Daar zijn plannen voor laagvliegen, terwijl dat ook een vogelgebied is met heel veel weidevogels. Wij kunnen dat gewoon niet met elkaar rijmen.’ In Flevoland zijn ook ruim 200 bezwaren ingediend tegen de uitbreidingsplannen.

Noodzakelijk

Toch is de uitbreiding noodzakelijk. ‘De ruimte die we hebben gevraagd, is de minimale ruimte die we nodig hebben. Als we nu onderdeel worden van een conflict, zijn onze eenheden potentieel onvoldoende getraind om te kunnen doen wat ze moeten doen. Dat lijkt me vrij wezenlijk’, aldus Elanor Boekholt-O’Sullivan, luitenant-generaal bij luchtmacht

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Om in kaart te brengen wat Defensie nu en in de toekomst nodig heeft aan oefen- en opslagruimte is het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie opgezet. Het initiatief houdt in dat er voor dertien verschillende activiteiten wordt onderzocht waar die het beste in Nederland kunnen plaatsvinden. Zo moet in de toekomst meer met de vliegtuigen en helikopters van de luchtmacht worden gevlogen en worden er nieuwe systemen geïntroduceerd, zoals vrachtdrones, die ook ruimte moeten krijgen om te vliegen.