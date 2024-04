A220-passagiers vijf minuten vol vraagtekens

Tijdens een Airbus A220-vlucht van airBaltic kwamen tot grote verbazing van de passagiers en bemanningsleden de zuurstofmaskers naar beneden.

Het toestel, registratie YL-CSN, vertrok 21:15 uur lokale tijd vanuit de Finse hoofdstad Helsinki in de richting van Riga, de hoofdstad van Letland. Kort na take-off werden plotseling de zuurstofmaskers geactiveerd zonder dat daarvoor een aanleiding was. Bij LSM.lv licht een woordvoerder van airBaltic toe dat er tijdens de vlucht een foutief signaal over de cabinedruk vanuit het climate maintenance system zou zijn afgegeven. «airBaltic» lidmašīnas sensors īsi pēc pacelšanās ziņojis par iespējamu spiediena zudumu salonā ⬇️ https://t.co/OibqaaCCW9— LSM ziņu portāls (@lsmlv) April 2, 2024

Zuurstofmaskers geactiveerd

Op afbeeldingen die op de sociale media rondgingen is te zien dat de maskers uitgeklapt waren. Zowel de cabin crew als de passagiers hadden de eerste vijf minuten geen idee wat aan de hand was. ‘De bemanning verklaarde dat we geen gevaar liepen en dat de maskers afgezet konden worden’, vertelt een van de inzittenden, die anoniem wil blijven. Uiteindelijk kon de A220 haar vlucht gewoon voortzetten en landde die 45 minuten na vertrek op de luchthaven van Riga.

A220 verder onderzocht

Na de landing maakten de piloten middels een veiligheidsrapport melding van het incident. Daarnaast noteerden zij in het logboek dat de machine geconfronteerd werd met een mogelijke systeemfout. Voor verder onderzoek werd de A220 naar een hangaar gereden. ‘Uit het eerste onderzoek bleek dat het cabinedruksysteem volledig functioneerde’, aldus de woordvoerder van de maatschappij. AirBaltic merkt daarbij op dat dit de eerste keer is dat deze situatie geregistreerd is en dat er geen aanwijzingen zijn dat andere luchtvaartmaatschappijen iets soortgelijks zijn tegengekomen. Gisteren maakte de A220 alweer haar opwachting met een vlucht naar Tallinn, de hoofdstad van Estland.