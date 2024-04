Evacuatie Antonov An-26 naast Russische landingsbaan

Een Antonov An-26 van Kamchatka Aviation Enterprise belandde vlak voor vertrek vanaf de Russische luchthaven Petropavlovsk-Kamtsjatska naast de startbaan.

Het toestel, registratie RA-26209, stond op het punt te vertrekken voor een binnenlandse vlucht naar Magadan, een stad in het noordoosten van Rusland. De An-26 had 23 passagiers en zes bemanningsleden aan boord. De machine taxiede naar de startbaan, maar kreeg daarbij te maken met een runway excursion. Op afbeeldingen is te zien dat het vliegveld van Petropavlovsk-Kamtsjatska geteisterd wordt door sneeuw. De temperaturen schommelen rond het vriespunt. Foto’s die op de sociale media circuleren geven weer dat de An-26 naast de startbaan tot stilstand kwam. Kamchatka Aviation Enterprise Antonov An-26 (RA-26209, built 1985) ran off the side of the runway at low speed after landing at Petropavlovsk-Kamchatsky Airport(UHPP), Russia ending up in snow. None of the 23 pax + 6 crewmembers were hurt. The flight came from Beijing and was… pic.twitter.com/fs5zEXs38c— JACDEC (@JacdecNew) April 1, 2024

Passagiers geëvacueerd

Na het ongeval zorgden de autoriteiten van de luchthaven ervoor dat de passagiers en crew, die allen ongedeerd bleven, op de plaats van het ongeval veilig geëvacueerd konden worden. Direct na het incident ging het onderzoek naar de oorzaak van start. In de tussentijd spande Kamchatka Aviation Enterprise zich in om een nieuw toestel voor de gedupeerde reizigers te regelen. Die zou naar verluidt rond de klok van 13:30 uur lokale tijd alsnog in de richting van Magadan vertrekken.

Onderzoek naar incident

Het ministerie van Transport van het Verre Oosten doet verder onderzoek naar de oorzaak van het incident met de An-26, terwijl het Openbaar Ministerie van Kamtsjatka van start ging met een inspectie naar onder meer de verplichte eisen voor het onderhoud van de start- en landingsbaan, evenals de paraatheid van de hulpdiensten op de luchthaven.