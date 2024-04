Klacht tegen TUI: ‘Zet aan tot schadelijk gedrag’

De milieuorganisatie Reclame Fossielvrij heeft naar aanleiding van een reclame van TUI een klacht ingediend bij Reclame Code Commissie (RCC).

Het gaat om een reclame over vliegreizen naar Turkije. TUI verbindt Nederland met meerdere steden in dat land, zoals Antalya, Bodrum en Dalaman. Reclame Fossielvrij is echter van mening dat de reclame ‘aanzet tot schadelijk gedrag’. Daarmee wordt gedoeld op de impact die een vliegreis heeft op het milieu en gezondheid. ‘Maar vóór en ná datzelfde journaal worden we verleid door reclames voor vliegreizen die ons nog dieper in de problemen brengen. Dat is toch op geen enkele manier meer uit te leggen?’, aldus Rémi ter Haar, campaigner van Reclame Fossielvrij, in een verklaring. Daarmee doelt hij erop dat de TUI-reclame naar eigen zeggen voor aanvang van het achtuurjournaal, waarin volgens hem regelmatig de klimaatproblematiek ter sprake komt, op televisie verscheen.

Deze week behandelt de Reclame Code Commissie een unieke reclameklacht: vliegreclame van TUI moedigt aan tot milieuschadelijk gedrag



Kansrijke nieuwe juridische benadering? Wat mij betreft wel! 🌍💚🚢✈️🆘https://t.co/NasqsKducY— Eric Stam (@EricStam) April 2, 2024

Invloed op andere reclames

De milieuorganisatie dient de klacht dit keer niet in wegens greenwashing, waarvan KLM bijvoorbeeld eerder beschuldigd werd, maar naar aanleiding van een onlangs gewijzigde richtlijn van de Reclame Code. Daarin wordt gepleit dat reclames niet mogen aanmoedigen tot gedrag dat schadelijk is voor de volksgezondheid en voor het milieu. De RCC buigt zich morgen over de reclame van TUI. Uitsluitsel over de reclame zou volgens advocaat Berber Brouwer invloed kunnen hebben op commercials van onder meer cruises en fast fashion. ‘Als de RCC ons betoog volgt, kan dat grote gevolgen hebben voor andere reclames die aanzetten tot gedrag dat schadelijk is voor het milieu of de gezondheid’, aldus Brouwer. TUI laat aan het ANP weten nog met een reactie te komen.