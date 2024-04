Advies voor vliegtickets Transavia boeken

Vanaf deze week moeten Transavia-passagiers bijbetalen om een rolkoffer mee te mogen nemen. Luchtvaarteconoom Rogier Lieshout en Eelko van Drongelen van vakantievergelijker Weflycheap.nl leggen uit waarmee reizigers rekening moeten houden bij het kopen van een vliegticket en waarom zij dit beter bij de luchtvaartmaatschappij zelf kunnen doen.

Voorheen was bij Transavia de rolkoffer inbegrepen, evenals een stuk bagage dat onder de stoel past. Echter, vanaf gisteren gelden prijzen vanaf tien euro voor de rolkoffer. De luchtvaartmaatschappij wil naar eigen zeggen passagiers op deze manier ‘vlotter later boarden’. De kosten van de extra handbaggage, het reserveren van een stoel kunnen evenals die van het meenemen van ruimbagage sterk verschillen en ook dat is oppassen geblazen. ‘Die basisprijs is de prijs die je ziet op vergelijkingssites en waarmee luchtvaartmaatschappijen adverteren. Daar moeten alle onvermijdbare kosten zoals belastingen en heffingen in zitten, maar bijvoorbeeld een koffer of gereserveerde stoel niet’, zegt Lieshout in het Algemeen Dagblad.

Aanzienlijk verschil

Volgens Van Drongelen hangt de prijs van de rolkoffer en de stoel ook nog eens af van waar de passagier zijn of haar vliegticket koopt. Hij adviseert dan ook rechtstreeks te boeken bij Transavia in plaats van via een ticketsite. ‘Als je bijvoorbeeld naar Dublin vliegt met Air Lingus betaal je bij de airline zelf 20 euro voor handbagage, via een ticketsite ben je het dubbele kwijt. Ook komen er 29,50 euro administratiekosten bij’, schetst Van Drongelen als voorbeeld. ‘De extra kosten zie je vaak pas in de laatste stappen.’ Behalve het verschil in kosten brengt het boeken bij een luchtvaartmaatschappij nog een extra voordeel met zich mee. ‘Als er iets is met de vlucht kan je niet rechtstreeks bij de vliegtuigmaatschappij terecht’, waarschuwt hij over boeken via ticketsites.