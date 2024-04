Inaugurele dag van Malta Airlines eindigt met incident

KM Malta Airlines voert pas sinds zondag commerciële vluchten uit. Op de eerste dag van haar operaties kreeg de luchtvaartmaatschappij al te maken met een verstorende passagier.

KM Malta Airlines-vlucht KM377 steeg zondagavond op van Berlijn Brandenburg Airport. De vlucht naar Malta werd uitgevoerd met een Airbus A320Neo, registratie 9H-NED. Een van de passagiers, een 49-jarige Duitse man, wilde direct na de take-off naar het toilet. Het cabinepersoneel legde uit dat dat pas kon als het signaal met ‘stoelriemen vast’ uit ging en hij daarom even vijf minuten moest wachten. De crew wees de reiziger een stoel bij de toiletten toe waar hij plaats kon nemen, maar de man nam daar geen genoegen mee.

Ooggetuigen beschreven hoe de man vervolgens over de vloerbedekking in het gangpad begon te plassen. Naar verluidt probeerde hij dit eerst te verbergen. Eenmaal na de landing op Malta International Airport werd de Duitser aangehouden. Tijdens een medische evaluatie werd bevestigd dat de man voorafgaand de vlucht veel alcohol had genuttigd. In de Maltese rechtbank pleitte hij schuldig en gaf hij aan spijt te hebben van zijn actie. De rechter legde hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op.

Alcohol

Het komt vaker voor dat passagiers zich misdragen aan boord van een vliegtuig. In veel gevallen hebben de reizigers te diep in het glaasje gekeken. In 2022 probeerde een beschonken man de deur tijdens een TUI-vlucht te openen. Behalve alcohol had hij ook cocaïne gebruikt. Enkele jaren eerder poogde een Britse man zijn vliegangst de baas te worden door te veel alcohol te nuttigen, waarna hij het hele wc-hokje onderplaste. In maart 2023 plaste een dronken passagier tevens midden in de cabine.

Onder andere naar aanleiding van een incident op een Delta-vlucht voerden enkele Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen twee jaar geleden een tijdelijk verbod in op de verkoop van alcohol. Zo besloten American Airlines en Southwest Airlines de verkoop van alcoholische dranken tijdens de zomermaanden aan banden te leggen.