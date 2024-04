Straks landen op ‘Trump International Airport’?

Een groep Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vindt dat een luchthaven in de buurt van Washington DC moet worden omgedoopt tot Trump International Airport.

De groep heeft een wetsvoorstel ingediend om de naamsverandering mogelijk te maken. Momenteel heeft het vliegveld de naam Washington Dulles International Airport. Dulles is de achternaam van John Foster Dulles, die in de jaren vijftig staatssecretaris was onder het presidentschap van Dwight Eisenhower. Een deel van de Republikeinen ziet graag dat die naam verandert in Washington Donald J. Trump International Airport. Volgens een van de leden ‘is er geen beter symbool voor vrijheid, welvaart en kracht dan het horen van ‘welkom op Trump International Airport’.’

De Democraten zien de naamswijziging van de luchthaven daarentegen niet zitten. Volgens hen is het gepaster om ‘een federale gevangenis’ naar de oud-president te vernoemen, verwijzend naar de strafrechtelijke aanklachten waarmee Trump wordt geconfronteerd. Het is onwaarschijnlijk dat het voorstel doorgang vindt. De Democraten hebben namelijk een meerderheid in de Senaat en slechts een kleine minderheid in het Lagerhuis.

Trump Force One

Er is misschien nog geen luchthaven vernoemd naar Donald Trump, maar er vliegt al wel een vliegtuig rond dat zijn naam draagt. De beroemde Boeing 757, beter bekend als ‘Trump Force One’ voert sinds 2022 weer vluchten uit. Tijdens zijn termijn als president maakte Trump uiteraard gebruik van Air Force One wat het toestel overbodig maakte. Sinds 2016 vloog het dan ook maar weinig. Met het oog op de nieuwe campagne en voor het gebruik als privépersoon, kreeg de 757 een opfrisbeurt. De 31-jarige jet werd sinds medio 2019 aan de grond gehouden en stond opgeslagen op Stewart International Airport. Tijdens de onderbreking van het vliegen werd bij het vliegtuig één motor verwijderd. Er moest veel gebeuren om het weer luchtwaardig te maken.