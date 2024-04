Waarom Transavia alsnog vliegtuigen tekort komt

Transavia moet de komende tijd vluchten annuleren wegens een gebrek aan vliegtuigen. Operationeel directeur Marloes van Laake geeft toelichting.

De luchtvaartmaatschappij kan deze maand 30.000 stoelen minder aanbieden dan gepland, omdat vliegtuigen wegens uitloop van onderhoudswerkzaamheden langer aan de grond moeten staan. Transavia zag de situatie aankomen, maar schiet daarin alsnog tekort, merkt Van Laake op. ‘Je denkt natuurlijk, hoe kan je dit niet voorzien. Het klopt, we hebben inderdaad minder toestellen dan voorzien, dus we plannen en maken een netwerk en daar hebben we een aantal vliegtuigen voor nodig’, aldus de operationeel directeur voor de camera van Hart van Nederland. De extra vliegtuigen kunnen de annuleringen niet voorkomen. ‘Daar bovenop nemen we een buffer met een aantal vliegtuigen die we als reserve stellen. En wat we op dit moment zien, is dat dat niet voldoende is. Dus we hebben meer onverwachte schade, zoals bliksem- en grondschades.’

Reizigers de dupe

De verwachting was dat vanaf 18 april vluchten geannuleerd zouden worden, maar dit bleek al eerder aan de orde. Met Pasen stonden volgens De Telegraaf elf toestellen aan de grond en werden 2.000 reizigers de dupe. ‘Het is teleurstellend voor passagiers, maar ook voor partners, touroperators en iedereen die we hiermee raken die gedacht had in deze periode op vakantie te kunnen gaan of familie en vrienden te kunnen bezoeken. Ja, daar baal ik ook van, oprecht’, zegt Van Laake. De vraag is echter hoelang het handjevol annuleringen zal aanhouden, al kijkt de operationeel directeur positief naar de komende (zomer)periode. ‘Het is lastig om echt exact te zeggen [hoelang dit duurt], maar wat we op dit moment weten is dat we voor de zomer onze vloot in ieder geval met wat vliegtuigen kunnen overzien om alles op orde te zullen hebben.’