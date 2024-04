Boeing levert nog maar enkele toestellen

De strenge eisen omtrent de kwaliteitscontrole beginnen door te werken bij Boeing. Afgelopen maand was de productie van 737-MAX toestellen door de Amerikaanse vliegtuigbouwer op slechts enkele handen te tellen.

De FAA voert strenge controles uit bij Boeing en schroefde de kwaliteitseisen flink op. De Amerikaanse vliegtuigbouwer mag sinds begin dit maar maximaal 38 vliegtuigen van het type 737-MAX produceren. Het bedrijf heeft drie maanden de tijd gekregen om met een oplossing te komen voor de problemen omtrent de kwaliteitscontrole. In werkelijkheid blijkt echter dat Boeing er helemaal niet in slaagt zoveel toestellen te produceren. De Amerikaanse toezichthouders rapporteren een lage uitvoer. In februari rolden slechts elf exemplaren van de band, in maart waren dit er dertien.

Die strenge kwaliteitseisen kwamen er nadat een zogenaamde plug-door van een 737-MAX tijdens een Alaska Airlines-vlucht losbrak. Het was een nieuwe klap in het gezicht van Boeing dat net op leek te krabbelen van eerder opgelopen reputatieschade. Uit onderzoek bleek dat de plug-door kon losbreken door fouten in de montage. De veiligheidsinspecteurs van Boeing zagen dit volledig over het hoofd.

De vertraging in de levering van de machines levert veel irritatie op bij maatschappijen. United Airlines kan haar personeel niet aan de bak krijgen door een tekort aan vliegtuigen. Een deel gaat daarom in mei vervroegd met vakantie. Eerder dreigde Ryanair CEO Michael O’Leary al toekomstige orders niet langer aan te nemen mocht de concurrent van Airbus er niet in slagen de bestelde toestellen tijdig te leveren aan Ryanair. Volgens O’Leary is Ryanairs zomerschema afhankelijk van de toestellen die door Boeing geleverd moeten worden. De Ryanair-topman pleitte dan ook voor grondige veranderingen in Seattle. ‘Er is een shitshow aan de gang in Seattle. Wij willen die verdomde toestellen krijgen’, aldus de topman.

Boeing voert intussen wel de nodige veranderingen door in haar organisatie. Zo zei CEO Dave Calhoun de Amerikaanse fabrikant al gedag. Ook is Boeing bezig Spirit Aerosystems te herstructureren.