IATA: luchtvaartindustrie weer terug naar pre-coronaniveau

De passagiersaantallen zijn eindelijk weer terug geklommen naar het niveau van voor corona. In februari 2024 was het aantal voor het eerst weer hoger dan dezelfde maand in 2019, laat IATA weten.

Gisteren kwam IATA in de Luchtvaart Passagiers Marktanalyse naar buiten met cijfers over de wereldwijde passagiersaantallen in februari. Het totale verkeer overtrof het niveau van 2019 met 5.7 procent. Vergeleken met februari 2023 zag IATA zelfs een gemiddelde groei van 21.5 procent. Overal ter wereld lukt het veruit de meeste luchtvaartmaatschappijen een juiste balans tussen vraag en capaciteit de creëren waardoor zij weer winstgevend zijn, na vier jaar van verlies. IATA moet wel erkennen dat de extra dag, die een schrikkeljaar met zich meebrengt, de cijfers lichtelijk opkrikken.

De algemeen directeur van IATA, Willie Walsh, geeft aan dat alle markten in de wereld met dubbele cijfers groeien, met uitzondering van de Noord-Amerikaanse markt. De grootste groei ziet de IATA in de Azië-Pacific-regio. Ten opzichte van vorig jaar laat die regio een groei zien van ruim 37 procent. Zij wordt gevolgd door Afrika (22.5 procent) en het Midden-Oosten (19.7 procent). Europa laat ook significante groei zien maar met 14.8 procent is die aanzienlijk lager dan bij de andere regio’s in de wereld.

De groei van de Azië-Pacific regio heeft vooral te maken met het loslaten van de coronamaatregelen in China en andere Oost-Aziatische landen die het voorbeeld van China volgden. China is vooralsnog de grootste markt in Azië en de grootste absolute groei is dan ook op binnenlandse vluchten in China te zien. De Amerikaanse regio groeide eerder al flink en dat verklaart waarom zij nu achter lijkt te lopen.