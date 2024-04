KLM deelt flinke zakken met geld uit

De top van de KLM heeft flinke bonussen ontvangen en ging er flink op vooruit vergeleken met 2023. De topvrouw van de Nederlandse maatschappij ontving ruim 1,2 miljoen euro aan bonussen, ruim vijftig procent meer ten opzichte van het jaar ervoor.

Deze week kwam het jaarverslag van KLM naar buiten en daarin stonden ook de financiële cijfers van de maatschappij. KLM-topvrouw Marjan Rintel, verdiende inclusief bonussen en pensioen in totaal 1.228.009 euro. Het jaar ervoor verdiende ze ruim vier ton. Dit cijfer is weliswaar niet helemaal representatief aangezien ze slechts zes maanden werkte voor KLM in 2022. Op jaarbasis zou ze ruim acht ton krijgen, slechts twee derde van wat zij dit jaar ontving. Ook financieel directeur Erik Swelheim en operationeel directeur Maarten Stienen voelden hun portemonnee zwaarder worden: respectievelijk verdienden ze ruim drie en vier ton extra.

Afgelopen jaar maakte KLM 714 miljoen euro winst en de algehele omzet was ruim twaalf miljard. Dat de bonussen afgelopen jaar zo hoog waren vergeleken met het jaar ervoor, hangt samen met het volledig wegvallen van de coronasteun. Wegens de financiële steun van de overheid mocht KLM enkele jaren geen bonussen uitdelen aan haar top. Vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de coronasteun, bleef de algehele som aan bonussen ongeveer gelijk. Weliswaar opmerkelijk aangezien de inflatie van een kleine twintig procent ervoor zorgt dat er meer geld in de economie rondgaat.

Ten opzichte van 2019 ging de algehele top van KLM er een kleine 200.000 euro op vooruit. Waar die in 2019 ruim 2,46 miljoen euro aan bonussen ontving, was dit in 2023 een kleine 2,65 miljoen euro. De positie van de hoogste directeur, nu door Rintel bekleed, ontving elf procent meer. De financieel directeur, Swelheim, ging er vergeleken met 2019 een anderhalve ton op vooruit. Eind april legt hij echter de taken naast zich neer en wordt dan opgevolgd door Bas Brouns. De operationeel directeur, nu Stienen, voorheen René de Groot, verloor ruim een ton aan bonussen in vergelijking met 2019.