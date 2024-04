737 botst bijna tegen verkeerstoren

Een Boeing 737-800 van Southwest Airlines kwam tijdens de nadering van New York LaGuardia alarmerend dicht bij de verkeerstoren van de luchthaven.

Het vliegtuig, registratie N8554X, steeg 23 maart 9:55 uur lokale tijd op vanuit Nashville. Na twee uur naderde de 737 het vliegveld in New York. Echter, de luchthaven en haar omgeving werden geteisterd door slecht weer. Het zicht zou niet goed zijn geweest. De machine lijnde op voor baan 04/22, maar maakte een doorstart.

Nadering van verkeerstoren

De 737 week af van de route richting de landingsbaan en zou daardoor uiteindelijk niet op maar naast de landingsbaan terechtkomen. Op dat moment sloeg de luchtverkeersleider van de verkeerstoren van New York LaGuardia alarm, blijkt uit opnames van LiveATC.net. ‘Go Around! Go around! Ga verder met klimmen [naar 2.000 voet] en als je er klaar voor bent, vertel me dan een reden waarom je je niet op het aanvliegpad bevond’, zegt hij. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 737 de verkeerstoren naderde op een hoogte van circa 90 meter. Daarna klom het toestel naar 650 meter en volgde het besluit uit te wijken naar Baltimore, een stad ten noorden van de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Door slecht zicht naderde de 737 de verkeerstoren van New York LaGuardia © Flightradar24.com

Onderzoek naar incident

In Baltimore maakte de 737 vervolgens een veilige landing. Later die dag vloog het toestel alsnog naar New York LaGuardia. De Federal Aviation Administration (FAA) stelt een onderzoek naar het incident in. ‘De FAA onderzoekt en zal bepalen of het vliegtuig over de toren van LaGuardia vloog’, aldus de luchtvaartautoriteit bij ABC News. De National Transportation Safety Board (NTSB) doet eveneens onderzoek, maar brengt niet direct rapporten uit.