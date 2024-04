Alaska 737 MAX-piloten niet op de hoogte

Tammy Duckworth, een Amerikaanse senator, snapt niet waarom de 737 MAX 8-piloten van Alaska Airlines er niet bekend mee waren dat de cockpitdeur zo is ontworpen dat hij automatisch openvliegt in geval van decompressie aan boord.

Dat laat zij in een brief aan FAA-chef Michael Whittaker weten. Begin januari dit jaar verloor een Boeing 737 MAX kort na de start een plugdeur waardoor decompressie er ontstond. Als gevolg daarvan werd niet alleen een stoel naar buiten gezogen, ook vloog de cockpitdeur open en botste vervolgens tegen een toiletdeur. Een cabinelid probeerde de deur meermaals te sluiten, maar tevergeefs. Duckworth noemt het ‘huiveringwekkend’ dat Boeing over het ontwerp van de cockpitdeur geen mededelingen heeft gedaan in de Flight Manual. Het is immers van ‘cruciaal belang’ dat piloten bekend zijn met dergelijke zaken.

Eerdere crashes 737 MAX

Duckworth stelt het in haar schrijven ook aan de kaak dat Boeing eerder cruciale informatie voor piloten achterhield met verwijzing naar het in de 737 MAX aangebrachte Maneuvering Characteristics Augmentation System. Zowel de vliegers van Lion Air-vlucht 610 als die van Ethiopian Airlines-vlucht 302 begrepen het gedrag van het vliegtuigtype hierdoor niet met twee fatale crashes tot gevolg. Duckworth wil dan ook dat de FAA maatregelen neemt zodat dit soort situaties zich (door gebrek aan informatie van Boeing) niet meer voordoen. ‘Ten slotte moet de FAA, er rekening mee houden dat dit de derde keer is dat Boeing er niet in slaagt een cockpitfunctie bekend te maken aan piloten van de 737 MAX’, schrijft ze.