Mallorca Airport krijgt twee onverwachte bezoekers

Zowel een Ryanair Boeing 737 als een Airbus A330 van Discover Airlines maakten een ongeplande landing op de luchthaven van Palma de Mallorca.

Een van de toestellen, een ongespecificeerd vliegtuig van Ryanair, was op weg vanuit een stad in Marokko naar een bestemming in Duitsland. Echter, tijdens de vlucht zouden de piloten hun maximale vliegtijd gaan overschrijden. Daardoor werd besloten een ongeplande landing op de luchthaven van Palma de Mallorca te maken. Daar zou Ryanair het probleem hebben opgelost waarna het toestel alsnog in de richting van haar bestemming zou vertrekken.

Boven de Middellandse Zee week de A330 wegens een technisch mankement uit naar Mallorca © Flightradar24.com

Technisch mankement

Van de andere machine is wel meer informatie bekend. De Airbus A330, registratie D-AIKB, steeg 19:10 uur lokale tijd op vanuit Windhoek, de hoofdstad van Namibië, op weg naar het Duitse Frankfurt. Via het centrum van Afrika bereikte dit toestel de Middellandse Zee en kreeg te maken met een ongespecificeerd technisch mankement. Daardoor werd eveneens besloten een landing op het Spaanse eiland te maken. Volgens de Mallorca Daily Bulletin werden in beide gevallen hulpdiensten opgetrommeld. Sinds een vliegtuig in november 2021 een ongeplande landing op het eiland maakte terwijl het achteraf bleek te gaan om een valse melding van een medisch noodgeval, wordt in dergelijke gevallen een specifiek protocol gevolgd. 22 passagiers uit Casablanca (Marokko) probeerden op die manier illegaal Spanje binnen te komen.

Restant van de vlucht

Uiteindelijk hoefden de hulpdiensten bij geen van beide machines in actie te komen. Hoewel de Boeing 737 van de Ierse low cost carrier naar verluidt haar reis kon vervolgen, vloog de A330 van Discover Airlines volgens Flightradar24 pas vannacht terug naar Frankfurt. Wat uiteindelijk voor de gedupeerde reizigers geregeld is, is niet bekend.