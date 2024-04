747 maakt rondje door Nederlands luchtruim

Een Boeing 747-8 van Lufthansa keerde boven de Noordzee om als gevolg van een storing aan het brandmeldingssysteem.

De Jumbojet, registratie D-ABYD, steeg afgelopen vrijdagochtend 11:50 uur, iets meer dan een uur later dan gepland, op vanaf het Duitse Frankfurt in de richting van Chicago O’Hare International Airport. Het toestel vertrok in westelijke richting en vloog via Venlo het Nederlandse luchtruim binnen. Daarna passeerde het Den Bosch en Leiden om vervolgens de rest van de vlucht te vervolgen. Echter, in de buurt van Amsterdam kregen de 747-vliegers een indicatie dat het brandmeldingssysteem niet naar behoren functioneerde, een soortgelijk incident dat eenzelfde vliegtuigtype van KLM enige tijd geleden overkwam.

Door een probleem met het brandmeldingssysteem keerde de 747 terug naar Frankfurt © Flightradar24.com

Twee keer door Nederland

Boven de Noordzee werd besloten terug te keren in de richting van Frankfurt. Dichtbij de kust van het Verenigd Koninkrijk maakte de Jumbojet de omdraai. Voor de kustlijn van Nederland draaide het vliegtuig naar het noorden om vervolgens via Friesland het Nederlandse luchtruim opnieuw binnen te vliegen. Mogelijk houdt de omweg verband met het lozen van brandstof. De 747 heeft voor een vlucht van Frankfurt naar Chicago ongeveer acht uur aan kerosine nodig, exclusief een buffer voor ongeziene omstandigheden.

Geen assistentie nodig

Via Enschede vloog de Jumbojet Duitsland binnen. Daarna maakte de 747 zich op voor de landing op Frankfurt Airport. De piloten lieten aan de luchtverkeersleiding weten geen assistentie bij de ongeplande landing nodig te hebben. In veel gevallen worden hulpdiensten uit voorzorg opgetrommeld. De machine arriveerde uiteindelijk op baan 25L. Lufthansa laat achteraf aan AV Herald weten dat de terugkeer preventief was en dat alle motoren bleven draaien. De luchtvaartmaatschappij boekte de gedupeerde reizigers om op andere vluchten.