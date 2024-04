787 en A350 met elkaar in aanvaring

Een Boeing 787-9 van Virgin Atlantic en een Airbus A350 van British Airways kwamen dit weekend op het platform van Londen Heathrow met elkaar in botsing.

De lege 787, registratie G-VDIA, werd gesleept door een afhandelingsbedrijf dat onder contract staat bij Virgin Atlantic. Korte tijd daarvoor was de machine geland vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington. Tijdens de pushback raakte de vleugel van de Dreamliner die van een A350. Dat toestel, registratie G-XWBC, stond op het punt te vertrekken naar Accra, de hoofdstad van Ghana. Voor de gedupeerde reizigers regelde British Airways een ander vliegtuig. Accident at #heathrow involving a #virginatlantic #boeing787 and a #britishairways #A350 #bigjettv @BigJetTVLIVE pic.twitter.com/Hm5Vh6ehrc— specialise cyclists (@slaytor_roger) April 6, 2024

Botsing op platform

Op afbeeldingen en video’s die op de sociale media rondgingen is te zien dat de 787 en A350 elkaar toucheerden, iets dat vaker op luchthavens gebeurt. Na de botsing kwamen de hulpdiensten uit voorzorg ter plaatste. ‘Als gevolg van een incident waarbij twee vliegtuigen eerder betrokken waren, werken we samen met de hulpdiensten en onze luchtvaartpartners’, aldus een woordvoerder van Londen Heathrow in een verklaring aan de BBC. ‘Op dit moment zijn er geen gewonde passagiers gemeld en we verwachten niet dat het incident lange tijd impact zal hebben op de operaties op de luchthaven.’

Aan de grond

Hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onbekend. Virgin Atlantic laat weten dat na de botsing onderhoudscontroles uitgevoerd werden. Daarnaast zei de politie samen met de luchtvaartautoriteiten en de Air Accidents Investigation Branch (AAIB) onderzoek naar het incident te doen. De schade was van dusdanig grote aard dat de 787 enige tijd buiten gebruik gesteld werd. Vandaag de dag staat die machine nog steeds aan de grond. Volgens gegevens van Flightradar24 zal de A350 naar verwachting vandaag haar rentree in het luchtruim maken met een vlucht naar Kaapstad, Zuid-Afrika.