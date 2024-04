A380’s naar de sloop voor onderdelen

Vier Airbus A380’s belanden binnenkort onder de sloophamer. De onderdelen van de machines zijn hard nodig om operationele Superjumbo’s luchtwaardig te houden.

De A380’s zijn momenteel eigendom van de Duitse investeringsmaatschappij Dr Peters Group. In samenwerking met VAS Aero Services, onderdeel van de Airbus Group, worden de toestellen uit elkaar gehaald. Drie van de vliegtuigen worden gedemonteerd en opgeknipt in Tarbes, Zuid-Frankrijk. De vierde machine staat opgeslagen op de luchthaven van Alice Springs, Australië, en zal daar onder de sloophamer belanden. De nieuwe deal zal het aantal gesloopte A380’s naar acht brengen. De allereerste ontmantelde Superjumbo was eveneens eigendom van de Dr Peters Group.

Dat er zoveel vraag is naar A380-onderdelen is onder andere te danken aan de vraag naar langeafstandsvluchten en vertragingen in de levering van nieuwe langeafstandsjets zoals de Boeing 777-9. Toen het coronavirus in 2020 de luchtvaart wereldwijd aan de grond zette, werden vrijwel alle vluchten met Superjumbo’s geschrapt. In de zomer van 2022 steeg de vraag naar langeafstandsvluchten echter weer verrassend sterk. Maar vertragingen in de levering van nieuwe langeafstandsjets leverden voor menige airline, waaronder Lufthansa, problemen op. Daarom besloten meerdere maatschappijen toch een aantal A380’s terug in dienst te nemen. Door de gestaakte productie van het toestel en de onverwachte terugkeer van veel A380’s ontstond er echter een tekort aan onderdelen.

Optimalisatie

Airbus startte daarom een project ter optimalisering van de levering van A380-onderdelen. De fabrikant maakt daarbij gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Met ‘Prometheus A380’ kan Airbus beter voorspellen welk A380-onderdeel wanneer vervangen moet worden. Hierdoor kan het bedrijf nauwkeuriger bepalen waar en wanneer het onderdeel het beste kan worden opgeslagen. Het systeem moet voorkomen dat componenten worden opgeslagen op een plek waar ze lange tijd niet worden gebruikt. Onderdelen van de Superjumbo zijn groot, vereisen veel opslagruimte en kunnen daarom hoge kosten met zich meebrengen.