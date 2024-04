‘Gouden’ drones slaan weer toe

De Oekraïense strijdkrachten hebben afgelopen nacht twintig Russische aanvalsdrones vernietigd. De drones werden boven zeven verschillende Oekraïense regio’s verspreid over het hele land uit de lucht gehaald.

Oekraiene heeft afgelopen nacht een twintigtal Russische drones vernietigd boven de zuidelijke regio’s Mykolaiv, Odesa en Kherson, Dnipropetrovsk, Poltava en Vinnytsia in het midden van het land en Lviv in het westen. Dat meldt de Oekraïense luchtmachtcommandant Mykola Oleshchuk. Russische troepen lanceerden Shahed-drones met als doel de kritieke infrastructuur en energievoorzieningen te raken.

Maksym Kozytskyi, gouverneur van de regio Lviv, zei dat wrakstukken van drones wel een brand veroorzaakt hebben. In de zuidelijke regio Odesa werden stroomlijnen vernietigd door het puin, zei gouverneur Oleh Kiper op de berichtenapp Telegram. Het Oekraïense ministerie van Energie meldt ook dat een energiecentrale in de centrale regio Poltava beschadigd is geraakt.

Goud waard

De Shahed-drones die door Rusland is gebruikt worden gekocht van Iran. Eerder dit jaar is tijdens een grootscheepse hack gebleken dat Moskou voor de wapens met goud betaald heeft. Zo’n twee ton aan goudbaren werden voor de deal naar Iran verscheept. Uit de onderschepte data blijkt ook dat Rusland in 2022 een contract ter waarde van 1,75 miljard dollar sloot met Iran voor de levering van 6.000 stuks, inclusief hardware en software. Het Iraanse regime wilde in eerste instantie 375.000 dollar per drone. Uiteindelijk zijn de partijen het eens geworden over een prijs van 193.000 dollar per drone.