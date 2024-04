Grondlegger Star Alliance SAS kondigt vertrek aan

Scandinavian Airlines stapt per 31 augustus uit alliantie Star Alliance, zo maakte het bedrijf maandag in Stockholm bekend. De nieuwe aandeelhouder Air France-KLM haalt SAS uit de alliantie, waarna de airline vanaf september deel gaat uitmaken van SkyTeam, de alliantie van onder meer Air France en KLM zelf.

In de tweede helft van vorig jaar maakte SAS bekend dat zij door Air France-KLM overgenomen zou worden. Na goedkeuring van de rechter in New York kreeg het Frans-Nederlandse bedrijf een aandeel van een kleine 20 procent in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij. De andere aandelen kwamen in handen van de investeerders Castlelake en Lind Invest alsmede de Deense overheid.

SAS had een langdurige maar vrij losse connectie met Lufthansa. Tussen 1997 en 2013 hadden de twee een joint-venture voor vluchten tussen de drie Scandinavische landen en Duitsland. De twee zitten op dit moment beiden in de Star Alliance. Deze richtten zij in 1997 op samen met Air Canada, United Airlines en Thai Airways International. Het is de eerste keer dat een grondlegger van een alliantie naar een andere vertrekt.

Lufthansa aast intussen ook op een SkyTeam-partner van Air France en KLM. Zij wil namelijk een groot aandeel krijgen in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways. Deze overname ligt vooralsnog stil doordat de Europese Commissie hier een stokje voor steekt.

Wat te doen als je punten spaart bij SAS?

Vanaf 1 september zal SAS zich voegen bij Air France en KLM in de SkyTeam Alliance. Passagiers van SAS zullen dan ook dezelfde voordelen krijgen als bij andere SkyTeam leden. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij gaat niks veranderen aan haar loyaliteitsprogramma en EuroBonus leden zullen ook hun punten zowel als hun status behouden. Eventuele verdere veranderingen aan het programma van SAS komen nog naar buiten naarmate de deal zich verder vormgeeft.