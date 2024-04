Airbus laat Boeing ver achter zich

In het eerste kwartaal van 2024 heeft Airbus onbetwist meer nieuwe vliegtuigen afgeleverd aan haar klanten dan rivaal Boeing. De Europese vliegtuigbouwer lukte het om 63 passagierstoestellen méér van de band te laten rollen dan de Amerikaanse concurrent.

In Toulouse maakte Airbus dinsdagavond bekend dat het in de eerste drie maanden van het jaar 142 toestellen wist af te leveren. Hiermee behaalt Airbus een kleine twintig procent van zijn doelstelling voor dit jaar. De Europese fabrikant wil namelijk 800 toestellen afleveren voor het einde van jaar. Bovendien ontving zij het eerste kwartaal ook nog 170 bestellingen van onder andere Korean Air, American Airlines en Japan Airlines. De laatstgenoemde staat echter nog niet in de officiële orderboeken. Verder ontving Airbus het eerste kwartaal ook geen annuleringen.

In Everett rolden er in datzelfde tijdvak slechts 83 passagiers- en vrachttoestellen van de band, waarvan 29 in maart. Boeing zit al langere tijd in een crisis die sinds januari alleen maar erger is geworden. De Amerikaanse vliegtuigbouwer staat onder streng toezicht van de FAA, waardoor Boeing nog maar een beperkt aantal van 38 737-MAX kisten per maand mag bouwen. Ook dit aantal haalt Boeing niet. In maart rolden er maar 24 737-MAX’s van de band.

Het lukte de Amerikaanse fabrikant om in het eerste kwartaal 66 737-MAX toestellen te bouwen. Het best verkochte vliegtuig van Airbus, de A320-familie, rolde tegelijkertijd 116 keer van de band in Hamburg.

Pauzeren van 777-productie

Alle langeafstandsmodellen die Boeing in het eerste kwartaal voor de passagiersluchtvaart bouwde waren 787 Dreamliners, dertien in totaal. De triple seven’s staan sinds december te wachten op de motoren die door General Electric geleverd moeten worden. Die heeft echter zelf ook leveringsproblemen waardoor de motoren nog langer op zich staan te wachten. Begin april ging de eerste 777F vanuit de fabriek in Everett naar EVA Airways in Taipei, de eerste sinds drie maanden.