Crisis voor de Apache-helikopter

Er doen zich steeds meer problemen voor met de AH-64 Apache. In anderhalve maand zijn vijf toestellen verloren gegaan.

Al minstens vier decennia zijn ze in gebruik. De Apache is voor verschillende strijdkrachten een belangrijk wapensysteem. Toch blijken de laatste anderhalve maand niet gunstig uit te pakken voor de AH-64 Apache-aanvalshelikopter van Boeing.

India

Op 3 april moest een Apache van de Indiase luchtmacht tijdens een routinevlucht in Ladakh een noodlanding maken op een plek gelegen op ongeveer 12.000 voet nabij de Khardungla-pas. Een bron bij de Indiase luchtmacht vertelde THE WEEK dat de noodlottige helikopter te kampen had met een ‘technisch defect’, waar momenteel een onderzoek naar loopt. ‘We onderzoeken of het mogelijk is om het op de landingsplaats te repareren en terug te vliegen naar de basis, of dat het moet worden teruggebracht in een ‘onderhangende’ operatie door een Chinook-zware lift helikopter, of dat het gedemonteerd moet worden en stuk voor stuk terug naar de basis moet worden vervoerd.’

VS

Niet alleen in India heeft er zich een incident voorgedaan. In slechts 44 dagen heeft het Amerikaanse leger maar liefst vier verliezen geleden. De incidenten vonden plaats op 12 februari, 23 februari (waarbij beide piloten omkwamen), op 24 maart en vervolgens op 26 maart. Het incident van 24 maart vond plaats op Joint Base Lewis-McChord, Washington State, waarbij twee piloten gewond raakten, terwijl het incident van 26 maart plaatsvond op Fort Carson, Colorado, toen de helikopter tijdens een training neerstortte en de piloten gewond raakten. Momenteel zijn ongeveer 700 Apache-helikopters operationeel bij het Amerikaanse leger. In 2023 zou het Amerikaanse leger al melding hebben gedaan van een aanzienlijke toename van de storingen in de elektrische stroomgeneratoren in de Apache. Of dit ook gevolgen heeft voor de Nederlandse helikopters die gemoderniseerd worden is nog onduidelijk.