Minister Harbers uit twijfels over Schiphol

De Nederlandse regering blijft worstelen met de kwestie van geluidsoverlast door Schiphol. Op 20 maart oordeelde de rechter dat de staat onrechtmatig handelt en de belangen van omwonenden onvoldoende meeweegt bij beslissingen over luchtvaartbeleid. Minister Harbers overweegt in hoger beroep te gaan.

Het gebrek aan rechtsbescherming voor omwonenden was al langere tijd bekend op het ministerie. Daarom kondigde de minister in 2022 aan dat Schiphol moest krimpen vanwege geluidsoverlast. Het kabinet stuit echter op veel obstakels bij het realiseren van deze krimp. Minister Harbers beschrijft in een brief aan de Kamer ook obstakels bij het naleven van het vonnis van de rechtbank. Hij sluit dan ook niet uit dat hij in hoger beroep gaat: ‘Gelet op de hiervoor beschreven dilemma’s en uitzoekpunten kan op dit moment nog niet exact worden aangegeven hoe het kabinet uitvoering zal geven aan het vonnis. Daarvoor moeten eerst nog een aantal zaken worden uitgezocht en op onderdelen ook een ingewikkelde afweging gemaakt worden. Daar hoort ook een afweging bij over een eventueel hoger beroep.’

De Hoge Raad zal deze zomer naar verwachting uitspraak doen over deze kwestie. Vorige week kwam een belangrijk juridisch advies aan de Hoge Raad: het kabinet mag niet zelf besluiten om te krimpen naar 460.000 vluchten per jaar. Daarvoor moet de Europese procedure worden doorlopen. De Hoge Raad is niet verplicht dit advies over te nemen, maar doet dit vaak wel.