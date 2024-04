Illegale staatssteun voor luchthaven Rotterdam?

Bewonersvereniging BTV-Rotterdam Airport verdenkt Rotterdam-The Hague Airport ervan illegale staatssteun te ontvangen van Rotterdam.

De Bewonersvereniging BTV-Rotterdam Airport heeft het sterke vermoeden dat de Gemeente Rotterdam ongeoorloofde staatssteun verleent aan Rotterdam-The Hague Airport en de NV Luchthaven Schiphol. BTV vraagt de gemeente om opheldering en overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de mogelijk onrechtmatige steun. Volgens BTV is deze steun verleend in de vorm van een oneerlijke pachtovereenkomst voor de terreinen van het vliegveld. De gemeente heeft de grond naar vermoeden veel te goedkoop ter beschikking gesteld aan RTHA en de NV Luchthaven Schiphol. ‘De gemeente stelt in zo’n geval openbare middelen ter beschikking tegen voorwaarden die gunstiger zijn dan de voorwaarden die een particuliere economische speler zou geven aan een onderneming met een vergelijkbare financiële situatie en concurrentiepositie’, aldus BTV.

Erfpacht

De bewonersvereniging ontdekte dat Schiphol in de periode van 1990 tot 2000 slechts één euro per jaar betaalde voor het gebruik van het volledige terrein met gebouwen. Vanaf 2001 gold een vaste vergoeding van 261.000 euro per jaar, plus een variabele vergoeding van 10 tot 40 procent van de opbrengsten voor erfpacht aan derden. In 2006 werd vervolgens de jaarlijkse erfpacht voor een periode van 99 jaar afgekocht tegen een eenmalig bedrag van 32,5 miljoen euro. BTV is van mening dat dit bedrag niet marktconform is. Bij vrijwel alle grondtransacties van de gemeente is het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) betrokken. Bij de transactie met Schiphol werd echter het OBR omzeild en onderhandelde het college van burgemeester en wethouders rechtstreeks met de luchthaven. Dit heeft mogelijk geleid tot een veel te lage opbrengst.

Juridische stappen?

BTV vraagt nu de gemeente om openheid van zaken te geven over de erfpachtakten en een memo van De Brauw Blackstone Westbroek uit 2000. In dit memo wijst het advocatenkantoor de gemeente op afwijkingen in de opgestelde akten ten opzichte van de normale gang van zaken. Als de gemeente niet met een geruststellende verklaring komt over de gang van zaken rond Rotterdam-The Hague Airport overweegt BTV juridische stappen te ondernemen. In de tussentijd wordt het bericht opgepikt door de politieke tegenstanders van de luchthaven.