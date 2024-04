Wallonië vs. Vlaanderen om Brussels Airport?

Waar Brussels Airport volop steun geniet van de Vlaamse regering geldt dit niet voor de Walen. Zij overwegen juridische stappen tegen de luchthaven.

Wallonië onderzoekt “zeer serieus” de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de nieuwe exploitatievergunning die Vlaanderen eind maart heeft verleend voor Brussels Airport. Dit verklaarde de Waalse minister van Milieu, Céline Tellier, dinsdag in het Waals Parlement in antwoord op vragen van Olivier Maroy (MR) en André Antoine (Les Engagés).

‘De Waalse regering heeft zich heel duidelijk uitgesproken tegen deze vergunning omdat er geen rekening werd gehouden met het Waals grondgebied in de impactstudie. We hadden gevraagd om deze studie te herzien en aan te vullen. Daar is niets uitgekomen’, aldus de minister. ‘In het begleidingscomité werden de Waalse en Brusselse gemeenten uitgesloten, terwijl we gevraagd hadden om de lokale overheden meer te raadplegen’, voegde ze eraan toe over de gang van zaken rond Brussels Airport. ‘We zullen een beslissing nemen zodra de huidige analyse is afgerond, maar de mogelijkheid van een beroep.’

Brussels Airport geniet steun

Brussels Airport heeft het qua toekomstbeeld een stuk makkelijker dan Schiphol. De luchthaven wordt gesteund door de Vlaamse regering die grotendeels over het beleid gaat. Recentelijk werd nog besloten dat een groei van dertien procent wordt toegestaan. Bovendien besloot de Vlaamse minister Zuhal Demir dat er vooralsnog geen nachtsluiting komt. Echter, op den duur worden de meest lawaaierige en oudste toestellen ’s nachts geweerd. Hiermee breekt de Vlaamse omgevingsminister met de landelijke minister Gilkinet. Hij wenste een nachtsluiting voor de grootste Belgische luchthaven. Demir geeft de omgevingsvergunning af voor onbepaalde tijd en onder verschillende voorwaarden. Het departement, dat erover gaat, adviseerde de Vlaamse minister ’s nachts een limiet van 60dB op te leggen. Demir wees dat echter af: ‘Dat zou de facto een verbod op nachtvluchten betekenen en zou de economische belangen van de luchthaven als jobsmotor van Vlaanderen ernstig schaden.’