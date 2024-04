Anonieme 777X-klant plaatst bestelling

Boeing heeft een bestelling ontvangen voor twintig 777X-toestellen. Het is nog niet duidelijk wie de order heeft geplaatst.

Dankzij de anonieme bestelling stijgt het aantal bestelde exemplaren van de 777X naar 405. Hoewel het nog onduidelijk is welke luchtvaartmaatschappij de order heeft geplaatst, gaan er al wel geruchten rond over de potentiële kopers. Zo zou de bestelling mogelijk van Turkish Airlines zijn. De airline uitte in het verleden interesse in de 777X. Opmerkelijk is wel dat de maatschappij vorig jaar vijftien Airbus A350-1000’s bestelde.

Een andere mogelijke klant is Thai Airways. Chai Eamsiri, CEO van de maatschappij, liet in februari weten dat de airline als onderdeel van een 787-bestelling de mogelijkheid had ‘veiliggesteld’ voor de aankoop van 777X-vliegtuigen. Een maand later vertelde de topman aan aeroTELEGRAPH dat een definitieve beslissing nog niet was genomen. De airline ziet in elk geval de 777-9 als vervanging voor de Airbus A380: ‘Vergeleken met de A380 zijn de kosten per stoel op de 777-9 lager. Ook omdat die maar twee motoren hebben.’

Ethiopian Airlines

In maart plaatste ook Ethiopian Airlines een bestelling voor de 777X .Als eerste Afrikaanse klant tekende de maatschappij een intentieverklaring voor de aankoop van acht Boeing 777-9’s, met de optie om nog eens twaalf exemplaren toe te voegen. ‘Met de keuze voor de 777-9 wordt Ethiopian Airlines de eerste klant voor de 777X in Afrika en bouwt voort op de baanbrekende bestelling van elf 787 Dreamliners en 20 737 Max’en in 2023, om hun vloot te moderniseren en uit te breiden’, schreef Boeing.