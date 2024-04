Nieuwe Boeing-klokkenluider laat van zich horen

Een kwaliteitsingenieur bij Boeing kwam afgelopen dinsdag naar buiten met schadelijke berichten over de kwaliteitscontrole bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Hij zei dat er vooralsnog structurele productiefouten mogelijk zijn in de 777 en 787 productielijnen.

De ingenieur, Sam Salehpour, werkt al meer dan tien jaar in Everett en zet daar 787 Dreamliners in elkaar. Volgens hem lopen ongeveer vierhonderd 777’s en duizend 787 Dreamliners het gevaar vroegtijdige vermoeidheidsschade en structurele schade op te lopen. Boeing-werknemers zouden de toestellen slecht in elkaar zetten. Gedurende de vlucht zouden toestellen daarom uit elkaar vallen, zonder waarschuwing, beweert Salehpour.

In gesprek met de New York Times zegt hij dat hij verdere details in een brief aan de FAA bekendmaakte. Deze brief schreef hij op 19 januari samen met zijn advocaat. Ian Gregor, de perswoordvoerder van de FAA, kwam dinsdag met de boodschap naar buiten de beschuldigingen onder de loep te zullen nemen. ‘Wij onderzoeken alle veiligheidsmeldingen grondig.’

Boeing zegt volledig vertrouwen te hebben in de veiligheid van de triple seven en de 787 Dreamliner. De fabrikant zegt nauw contact met de FAA te houden en altijd grondige veiligheidstesten uit te voeren. De aantijgingen van Salehpour zijn wat Boeing betreft dan ook onwaar.

Kleine gaatjes

De aantijgingen houden verband met de kleine gaatjes rondom de plekken waar de romp samengevoegd wordt. Dit probleem vond Boeing al in 2020 en was destijds een van de redenen dat de leveringen van nieuwe 787 Dreamliners gedurende twee jaar zo goed als stopgezet werd. In augustus 2022 mocht Boeing van de FAA weer doorgaan met de productie van het toestel. Sindsdien controleert de FAA elk toestel dat in Everett van de band rolt. Afgelopen week zei Salehpour echter dat Boeing het probleem niet zozeer oploste maar voornamelijk wegstopte. Volgens hem staan ingenieurs toe dat de verscheidene onderdelen met druk in elkaar gezet worden zodat het lijkt dat de gaatjes er niet meer zijn.

Strenger toezicht

Recentelijk kwam Boeing onder nog strenger toezicht van de FAA te staan toen er in januari een zogenaamde plug-door van een 737 MAX toestel van Alaska Airlines vloog. Sindsdien mag de Amerikaanse fabrikant nog maar 38 van die soort van de band laten rollen.