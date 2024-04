Patriot-raketsystemen opgesteld op Vliegbasis Eindhoven

Sinds een week staan drie Patriot-raketsystemen verspreid opgesteld op Vliegbasis Eindhoven. Een landmacht-eenheid houdt een landelijke luchtverdedigingsoefening.

Behalve de drie raketsystemen zijn ook 25 andere voertuigen aanwezig op het terrein, waaronder een radarunit. Het materieel is eigendom van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC). De eenheid van de Koninklijke Landmacht is gestationeerd op Vliegbasis De Peel, maar oefent twee weken op diverse plekken in Nederland, waaronder op Vliegbasis Eindhoven. Commandant, kapitein Robert, laat aan het Eindhovens Dagblad weten dat de eenheid niet vaak oefent op een vliegbasis die ook voor de burgerluchtvaart wordt gebruikt. ‘Als je iets moet beschermen, is het wel handig als je daar al geoefend hebt. We moeten er klaar voor zijn, zeker nu’, aldus de commandant.

De Patriot is geschikt voor de luchtverdediging op de lange afstand en kan worden ingezet tegen ballistische raketten, vliegtuigen, helikopters en grote drones. De systemen op Vliegbasis Eindhoven vuren tijdens de oefening geen raketten af. De lanceerunits blijven leeg. Het lanceren gebeurt slechts eens in de twee jaar, op het Griekse eiland Kreta. ‘Daar is een grote firing range en hebben we die ruimte’, stelt de kapitein. De oefening van het DGLC duurt tot en met vrijdag. Daarna keren de raketsystemen terug naar De Peel.

Inzet

Amerikaanse Patriot-installaties zijn de afgelopen tijd ingezet in de oorlog tegen Rusland. Op 24 januari stortte een Russisch IL-76 transportvliegtuig neer. Volgens Rusland zijn daarbij alle 74 inzittenden, waaronder 65 Oekraïense krijgsgevangenen die onderweg waren naar een gevangenenruil, om het leven gekomen. Moskou stelde dat het toestel werd neergehaald met een MIM-104A grond-luchtraket, afkomstig uit een Patriot-systeem van de Verenigde Staten. In een korte video waarin onderzoekers enkele van de 116 raketfragmenten op de grond inspecteerden op een niet-gespecificeerde locatie zou te zien zijn dat op een van de fragmenten ‘ATRIOT’ staat.