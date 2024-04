A380 met bijzonder verleden weer de lucht in

In 2021 besloot Qantas al haar Airbus A380’s van stal te halen. Begin deze maand nam de maatschappij haar oudste Superjumbo terug in operationele dienst.

De machine, registratie VH-OQA, stond sinds 2020 opgeslagen op de luchthaven van Victorville, de Verenigde Staten. De A380 vloog twee jaar later via Los Angeles en London Heathrow naar Abu Dhabi. Daar kreeg het interieur een upgrade en werd de Superjumbo klaar gemaakt voor haar rentree bij Qantas. Op 6 april arriveerde het vliegtuig in Sydney. Later die dag vond na vier jaar de eerste commerciële vlucht plaats.

Door de jaren heen vlogen twaalf A380’s voor Qantas. Twee exemplaren staan nog altijd in ‘deep storage’ op de luchthaven van Victorville. Zeven van de tien resterende toestellen zijn weer in operationele dienst bij de maatschappij. Naar verwachting keren de overige drie machines dit jaar terug. Momenteel ondergaan in elk geval twee Superjumbo’s een onderhoudsbeurt in Abu Dhabi.

Opslag

De ruim zestien jaar oude VH-OQA is de veertiende A380 ooit gebouwd, gebaseerd op het serienummer van de machine. Van de dertien oudere toestellen staan er vier in opslag. De andere exemplaren zijn gesloopt of staan tentoongesteld. De kans bestaat dat een aantal van de geparkeerde A380’s het luchtruim nog gaan kiezen. VH-OQA is nu de oudste Superjumbo in actieve dienst.

Incident

De VH-OQA was veertien jaar geleden betrokken bij een opmerkelijk incident. De machine voerde op 4 november 2010 Qantas-vlucht QF32 uit van Singapore naar Sydney toen onderweg een van de motoren ontplofte. Na de landing bleek dat grote delen van motor 2, de binnenmotor aan de linkervleugel, ontbraken. Wat resteerde van de motor, leek op elk moment alsnog van de vleugel af te kunnen vallen. Hulpdiensten zagen ook honderden gaten, in de vleugels, de romp, en zelfs bovenaan het 24 meter hoge staartvlak. Op minstens tien plekken gutste brandstof uit de tanks. Alle inzittenden konden het toestel ongedeerd verlaten. Later werd pas duidelijk dat vlucht QF32 catastrofaal had kunnen eindigen.