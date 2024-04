Lufthansa-zorgen eindelijk voorbij

Lufthansa en de Duitse stewardvakbond (UFO) zijn samen tot een overeenkomst gekomen over de salarissen van het Lufthansa-cabinepersoneel. De crew, bestaande uit zo’n twintig duizend mensen, krijgt door deze overeenkomst een hoger loon waarmee de stakingen ook tot een eind komen.

De crew gaat er flink op vooruit. Over een periode waarin drie verschillende fases overbrugd worden, gaat met terugwerkende kracht 16.5 procent meer verdienen. Bovendien krijgen de werknemers een inflatie-compensatie-bonus van drie duizend euro en ontvangen ze meer vergoedingen voor verscheidene kostenposten. De overeenkomst duurt tot en met eind 2026. De onderhandelingen met de dochtermaatschappijen van Lufthansa gaan vooralsnog door.

Het cabinepersoneel treedt hiermee in de voetsporen van de grondstaf die er eerder al flink op vooruitging. Zij staakte eerder dit jaar al voor een hoger loon. Vakbond Verdi, de tweede grootste vakbond van het land, noemde de grote winsten en de inflatie als redenen hiervoor. De stakingen resulteerden in veel vertragingen en annuleringen bij zowel Lufthansa als Lufthansa Cityline en Discover Airlines. Verdi kwam eind maart tot een overeenkomst met de Duitse luchtvaartmaatschappij.

Irritatie bij klanten

De stakingen bij Lufthansa bewerkstelligden een chaotische situatie met veel irritatie bij passagiers. Veel gedupeerde passagiers zochten de sociale media op. Op X, voorheen Twitter, regende het klachten over onder andere de klantenservice. Één gebruiker tweette dat hij na verscheidene pogingen eindelijk contact kreeg met de klantenservice maar dat er direct opgehangen werd toen hij zei dat zijn vlucht geannuleerd was. @lufthansa I have been trying to reach your customer support since morning

8 call cancelled because lines were busy, 5 calls cancelled because no reps available & the one time I got connected to a representative, she cancelled the call after hearing "my flight is cancelled" pic.twitter.com/YvNTAQW9v4— Raunaq (@raunaqpatel) March 5, 2024

Halverwege maart kwam de Duitse nieuwsbron DW naar buiten met een verlies van 250 miljoen euro voor Lufthansa door de stakingen die deze airline zo plaagden.