Lufthansa schrapt bestemming: ‘Veiligheid eerste prioriteit’

Lufthansa verlengt haar stop op de vluchten tussen Duitsland en Iran. Afgelopen week maakte de Duitse luchtvaartmaatschappij bekend dat zij niet langer op de Iraanse hoofdstad Teheran zou vliegen omwille van veiligheidsrisico’s.

Lufthansa, één van de twee westerse luchtvaartmaatschappijen die nog op de Iraanse hoofdstad aanvliegen, zegt dat veiligheid bij de maatschappij op één staat. ‘We houden de situatie in het Midden-Oosten voortdurend in de gaten en houden nauw contact met de autoriteiten. De veiligheid van onze gasten en bemanningsleden is Lufthansa’s eerste prioriteit’, zegt een woordvoerder van de Duitse luchtvaartmaatschappij tegen persbureau Reuters.

De dochtermaatschappij van Lufthansa, Austrian Airlines, is het andere Westerse bedrijf dat op Teheran vliegt. Die gaan vooralsnog wel door, al brengt de Oostenrijkse maatschappij naar buiten dat het schema wordt aangepast zodat de crew er niet de nacht hoeft door te brengen.

Teheran is tegenwoordig vooral een bestemming voor Midden-Oosterse maatschappijen. De meeste Iraniërs vliegen via de tweede stad van Turkije, Istanbul, naar de Iraanse hoofdstad. Iran is bovendien een belangrijke overvliegroute voor maatschappijen in de Golf-regio. Emirates, Etihad en Qatar Airways vliegen naar de Verenigde Staten over Iraans grondgebied. Vanuit hen zijn er nog geen persberichten naar buiten gekomen.

Spanningen

Op 1 april doodde het Israëlische leger zeven legerleiders van het Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde Quds Corps in de Syrische hoofdstad Damascus. De Iraanse hoogste geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei zei vanuit Teheran dat Israël ‘gestraft moet worden en dat het ook zal worden gestraft’. Israël zelf moet de aanval op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad nog publiekelijk claimen maar het Pentagon heeft al gezegd dat Israël achter de aanval zat. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Israel Katz, dreigt op X in met een reactie, mocht Iran Israël vanaf Iraans grondgebied aanvallen. ‘Als Iran vanaf haar grondgebied aanvalt, zal Israël reageren en Iran aanvallen.’ اگر ایران از خاک خود حمله کند، اسرائیل واکنش نشان داده و در ایران حمله خواهد کرد @khamenei_ir— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 10, 2024