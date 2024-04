Transavia uitgedaagd: ‘Nu al nadenken’

Transavia ziet geen soelaas in een nachtsluiting van Schiphol, al denkt Olger van Dijk, Kamerlid van Nieuw Sociaal Contract (NSC), dat er toekomst voor de luchtvaartmaatschappij kan zijn.

De nacht is een belangrijk dagdeel voor de dochteronderneming van KLM. Vroeg in de ochtend vertrekken de eerste machines, terwijl die aan het einde van de avond of het begin van de nacht weer op Schiphol verschijnen. Hoewel Van Dijk zegt het goed voor te hebben met Transavia, sluit hij een nachtsluiting niet uit om omwonenden van geluidsoverlast te ontlasten. Het Kamerlid denkt dat de luchtvaartmaatschappij de capaciteiten heeft zich aan een andere manier van werken te conformeren. ‘Als je als overheid een bepaald normenkader neerlegt en ook als je daar een begrenzingskader voor de nacht in opneemt, ben ik ervan overtuigd dat Transavia innovatiekracht heeft om een heel goed operationeel plan neer te leggen. Ik zou ze willen uitdagen om nu al na te denken hoe dat op een goede manier kan’, zegt hij in gesprek met WNL.

Duurdere vliegtickets

Door een nachtsluiting is de verwachting dat vliegtickets van Transavia, maar ook van andere luchtvaartmaatschappij die ’s nachts hun vliegtuigen laten landen en opstijgen, duurder worden. Marcel de Nooijer, topman van de maatschappij, liet eerder weten dat vliegen mogelijk ‘elitair’ wordt. Het efficiënt indelen van de vliegtuigen wordt een grotere opgave. Ondanks dat denkt Van Dijk dat er geen man over boord is. ‘Ik ben ervan overtuigd dat Transavia nog steeds op een goede manier vluchten kan aanbieden, maar wel met een begrenzing waarbij we ook kijken naar wat het voor omwonenden betekent’, zegt hij.