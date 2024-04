Vliegen zonder identiteitsbewijs?

Niets vervelender dan dat je op Schiphol staat zonder een (geldige) identiteitsbewijs of paspoort. Wat moet je in dat geval doen?

Een poging doen om een noodpaspoort aan te vragen biedt mogelijk uitkomst. Op Schiphol kan in vertrekhal 1 bij Bureau Nooddocumenten een nieuw identificatiedocument (mogelijk) uitgegeven worden. De Koninklijke Marechaussee buigt zich daarover. Behalve op Schiphol kan eveneens op Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en nabij Eindhoven Airport een vergelijkbaar verzoek ingediend worden. De kosten van een noodpaspoort bedragen dit jaar 57 euro. Voor inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geldt dat zij een noodpaspoort kunnen aanvragen bij de afdeling burgerzaken, terwijl die van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten een verzoek moeten indienen bij het Kabinet van de Gouverneur.

Bij Bureau Nooddocumenten in vertrekhal 1 kan je een noodpaspoort aanvragen © Schiphol

Voorwaarden noodpaspoort

Als je eenmaal zo’n bureau hebt gevonden, gaat de procedure van start. Op de website van Rijksoverheid staat dat aan een aantal voorwaarden voldaan dient te worden. Ten eerste mag je paspoort niet al lange tijd verlopen zijn. Ten tweede dient aangetoond te worden dat de reis niet uitgesteld kan worden. Vliegtickets en hotelreserveringen zijn bewijslast. Tevens moet overtuigd worden dat het om de juiste identiteit en nationaliteit gaat. In geval van een noodpaspoort kan dit een ID-kaart of rijbewijs zijn. Tot slot dien je een recente pasfoto te overleggen.

Kwijtraken in het buitenland

Op Nederlandse luchthavens is het vervelend belangrijke documenten kwijt te raken, maar in het buitenland is dat helemaal onaangenaam. Wat ga je dan doen? Om te beginnen is het van belang aangifte te doen bij de lokale politie wegens het kwijtraken van je paspoort. Op die manier kan fraude voorkomen worden. In eerste instantie kan gekeken worden of de Nederlandse ambassade of een consulaat in het desbetreffende land (afhankelijk van het tijdsbestek tot en aan het moment van vertrek) mogelijk iets kunnen betekenen. Hulp zoeken bij de verzekeraar kan (bij het afsluiten van een reisverzekering) eveneens soelaas bieden.

Uitzonderingen op de regel

In de meest gunstige omstandigheden wordt de vlucht met het noodpaspoort nog gehaald. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het druk op de luchthaven is, lukt dat niet en moet, in overleg met de verzekeraar, een alternatief gezocht worden. Daarnaast is een noodpaspoort niet in alle landen geldig. Het betreft onder meer de Verenigde Staten, Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika.

Engeltje op schouder

Hoewel het ellendig is je identiteitsbewijs in het buitenland te verliezen, kan je volgens Radar binnen de Europese Unie, behalve in Bulgarije, Roemenië, Cyprus en Ierland, toch nog enig geluk hebben. Aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappij kan gevraagd worden of je alsnog mee mag, iets wat eveneens in de Verenigde Staten kan. Sommige airlines nemen genoegen met een kopie of scan van je verloren paspoort of identiteitsbewijs, evenals met een rijbewijs en/of aangifte van vermissing van het identiteitsdocument bij de lokale politie.