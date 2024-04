‘Enkele vluchten’ KLM krijgen andere route

De spanningen tussen Israël en Iran lopen momenteel hoog op. Daarom heeft KLM besloten maatregelen te nemen.

Als wraak op een raketaanval van Israël in Syrië begin deze maand waarbij een hoge Iraanse generaal om het leven kwam, dreigt Iran met een vergeldingsaanval. KLM vliegt daardoor niet langer meer over Iran en een deel van Israël. De luchtvaartmaatschappij moest voor bestemmingen in Azië door die luchtruimen vliegen, maar ziet daar ‘uit voorzorg’ vanaf. ‘Veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor KLM’, zegt een woordvoerder bij NU.nl. De moederonderneming van Transavia geeft aan dat ‘enkele vluchten’ een andere route krijgen.

Hervatting vluchten naar Tel Aviv

Sinds begin deze maand hervatte KLM haar vluchten naar de Israëlische hoofdstad Tel Aviv nadat zij in oktober, na een aanval van Hamas op Israël, haar operaties tijdelijk had stopgezet. Uit een veiligheidsanalyse is gebleken dat het veilig genoeg is vluchten tussen Schiphol en Tel Aviv uit te voeren. De Israëlische hoofdstad ligt aan de kust. Ondanks dat benadrukt KLM dat zij nauw in contact staat met de Nederlandse overheid en andere overheden. ‘KLM bekijkt en beoordeelt voortdurend de situatie in Iran en Tel Aviv’, aldus de woordvoerder.

Reisadvies aangepast

Eerder deze week raadde het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders aan noodzakelijke reizen naar Israël wegens ‘de actuele situatie’ uit te stellen. In de grensstreek rondom Gaza en de grensgebieden tussen Israël en Libanon, Syrië, Egypte en Golan geldt een rood reisadvies, terwijl de rest van het land de kleur oranje heeft. Dat betekent dat reizen mogelijk is, al wordt geadviseerd die reis alleen voort te zetten als het ‘strikt noodzakelijk’ is.

Update 14 april 2024, 9:58 uur

Op de website van Schiphol staat dat KLM vandaag vlucht KL461 naar Tel Aviv die 7:50 uur op de planning stond heeft geannuleerd. De website geeft aan dat een El Al-vlucht van 11:25 uur vanaf Amsterdam naar dezelfde stad voorlopig vertraagd is naar 15:45 uur.