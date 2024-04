KLM-topvrouw vergelijkt 747: ‘Dat scheelt wel’

Marjan Rintel, topvrouw van KLM, zegt dat meldingen van geluidsoverlast op Schiphol vooral veroorzaakt worden door oude vliegtuigen. Een nieuwe generatie moet daar verandering in brengen.

Op Schiphol landen vandaag de dag nog steeds toestellen die veel klachten scoren. Sommige luchtvaartmaatschappijen maken bijvoorbeeld nog gebruik van de Boeing 747-400. KLM faseerde de passagiersuitvoering van dat vliegtuigtype al uit en ook de vrachtversie heeft haar langste tijd gehad nu deze maatschappij druk bezig is met vlootvernieuwing. De komende jaren wordt de volledige Boeing 737NG-vloot vervangen door de Airbus A320/321-familie die tot 50 procent minder geluid zorgt. Aan tafel bij WNL stelt Rintel dat er een overbruggingsperiode nodig is: ‘Tot 2027 komen al die nieuwe vliegtuigen binnen. Die gaan echt verstillen. (…) Als je een 747, die we nu nog hebben als vrachtvliegtuig, vergelijkt met een Airbus 350, scheelt dat meteen vijftig procent geluid en veertig procent CO2. Dus de vliegtuigen worden lichter, motoren schoner. Dat scheelt veel.’

Nachtsluiting Schiphol

Het argument van vlootvernieuwing ten spijt zijn veel partijen nog steeds van mening dat Schiphol moet krimpen. ‘Dit kan nooit een doel op zich zijn’, betwist de KLM-topvrouw. ‘Het doel is geluidsreductie.’ Voorgesteld is bovendien dat Schiphol een nachtsluiting moet gaan hanteren. Luchtvaartmaatschappijen als Transavia, TUI en Corendon worden daarvan naar verwachting de verliezers. ‘Nieuwe vliegtuigen, andere vliegroutes, stille vliegtuigen juist in de nacht inzetten. Dat kan helpen. Krimp kan een uitkomst zijn als je de reductie niet redt’, meent Rintel.

Gezamenlijke oplossing

Momenteel dient Schiphol als belangrijk (Europees) knooppunt in de wereld. Met een krimp wordt Nederland mogelijk minder bereikbaar dan dat het nu is met als gevolg dat passagiers de voorkeur geven aan andere (Europese) vliegvelden. Daarom wil de KLM-CEO opzoek naar een collectieve oplossing. ‘Dat we met elkaar goede maatregelen verzinnen. We willen met zijn allen snel verduurzamen. Minder geluid en minder CO2. Daar doen we als KLM veel aan’, aldus Rintel.