Ural laat na incident A320 er geen ‘gras’ over groeien

De piloten van de Ural Airlines-Airbus A320 die een noodlanding maakte op een tarweveld, presteerden volgens een onlangs verschenen rapport onder niveau.

Het rapport van Rosaviatsia, ingezien door AV Herald, stelt dat het niveau van de vliegers ‘onbevredigend’ was, omdat zij onder meer onvoldoende kennis van de systemen hadden. Tijdens de nadering van Omsk kampte de A320 met hydraulische problemen. Het systeem dat gekoppeld was aan de flaps, functioneerde niet meer naar behoren. Hierdoor kon het toestel lastiger afremmen. Besloten werd uit te wijken naar Novosibirsk, omdat zich hier een luchthaven bevindt met gekwalificeerd onderhoud. Uiteindelijk had de A320 te weinig brandstof. Het rapport constateert dat de piloten een onjuiste berekening van de benodigde kerosine hadden gemaakt. Het vliegtuig zou 5,6 ton aan brandstof te weinig hebben gehad.

Landingsgestel

Bovendien noemde het rapport de prestaties van de A320-piloten ‘ongeorganiseerd en inconsistent’, omdat zij niet opmerkten dat het landingsgestel niet was ingetrokken, terwijl sensoren aangaven dat het wel uitgeschoven was. Tevens was Rosaviatsia niet te spreken over de interactie tijdens de noodsituatie tussen de cockpitbemanning en de cabin crew.

Ontslagen

De managers van Ural Airlines worden eveneens aangekeken op de ontstane situatie. Twee van hen zijn ontslagen wegens de ‘tekortkomingen bij het waarborgen van de vliegveiligheid, het organiseren van operaties en de professionele opleiding van het cockpitpersoneel’. Dit zou ten grondslag liggen aan het gebrek aan kennis van de A320-piloten.