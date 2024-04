Embraer levert C-390M aan tweede Europese klant

De Hongaarse Luchtmacht nam vrijdag haar eerste Embraer C-390M Millennium in ontvangst. De komende weken wordt er uitvoerig met het vliegtuig getest.

De C-390M vloog vorige week via Recife, Brazilië, en Gran Canaria, Spanje, naar Kecskemét Air Base in Hongarije. Het toestel arriveerde onder begeleiding van twee Saab Gripens van de Hongaarse luchtmacht. Alle markeringen zoals emblemen, registraties en titels met betrekking tot de luchtmacht zijn nog verborgen. Alleen de Braziliaanse testregistratie, PT-ZHP, is zichtbaar. Het vliegtuig blijft drie weken in Hongarije. Gedurende die periode zal de luchtmacht verschillende tests uitvoeren. Ook worden specifieke NAVO-communicatiemiddelen geïnstalleerd.

Na de testperiode keert de C-390M tijdelijk terug naar Brazilië, waar de laatste werkzaamheden worden afgerond. Later dit jaar wordt de machine in gebruik genomen door de Hongaren. Dan vindt ook de officiële overdrachtsceremonie plaats. Naar verwachting wordt het tweede exemplaar tevens dit jaar aan de Hongaarse luchtmacht geleverd.

Nederland

In oktober 2020 besloot Defensie de transportvloot van vier C-130 Hercules-transportvliegtuigen versneld te vervangen. De twee oudste Herculessen, in 2010 tweedehands aangeschaft, zijn nu ruim veertig jaar oud. In 2022 werd duidelijk dat de Koninklijke Luchtmacht de vier Herculessen wil vervangen door vijf Embraer C-390M’s. De eerste Nederlandse C-390M zou in 2026 naar Nederland moeten komen. Een contract met Embraer is daarentegen nog niet getekend. De kans is dan ook groot dat de leveringen later plaats zullen vinden. Behalve Hongarije en Nederland hebben de luchtmachten van Brazilië, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië en Zuid-Korea de C-390M besteld.